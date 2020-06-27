نطالب باسترجاع حقوق امتحاني الابتدائي و”البيام”

طالبت جمعية أولياء التلاميذ وزارة التربية والتعليم بضرورة استرجاع حقوق امتحانات شهادة نهاية المرحلة الابتدائية وشهادة التعليم المتوسط بعدما تقرر إلغاء الشهادات وبالتالي لا فحوى من بقاء المبالغ المدفوعة على ذمة الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بصفتها تحت وصاية وزارة التربية الوطنية.

هذا وأشارت المراسلة الموجهة إلى وزير القطاع محمد اوجاووت أن أكثر من 800 ألف تلميذ مسجل لامتحانات نهاية المرحلة الابتدائية دفع حقوق التسجيل المقدرة ب100دج لكل تلميذ ،في حين نجد أن حوالي 400الف تلميذ مؤهل لامتحانات التعليم المتوسط دفع كل فرد 1000 دج ، ما يجعل المبلغ المودع لدى الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات كبير، يستوجب إعادته للتلاميذ أو على الأقل للمدارس لاستغلالها في أمور نافعة من خلال التشاور بين جمعية أولياء التلاميذ وإدارة المدرسة.

محمد بن ترار