نطالب بإجلاء أطفال الشلل الدماغي ومرافقيهم القاهرة

ناشد النائب البرلماني عن جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف الوزير الأول عبد العزيز جراد، بخصوص الجزائريين العالقين بدولة مصر العربية خاصة منهم الأطفال ال 55 المرضى بشلل دماغي ، المرافقين بأهاليهم والذين كانوا في رحلة علاج بمصر ووجدوا أنفسهم عالقين هناك بعد غلق الأجواء رغم تذاكر السفر التي بحوزتهم.

راسل النائب البرلماني عن جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف في رسالة مستعجلة إلى الوزيرعبد العزيز جراد بخصوص الأطفال الـ 55 المرضى بشلل دماغي ، العالقين في بلد مصر مع أهاليهم، أين دعاه إلى إعطاء تعليمات اللازمة للسفارة الجزائرية بمصر وقنصلياتها، من أجل التكفل التام بالأطفال الخمسة والخمسين وأهاليهم المرافقين لهم بتوفير مأوى لائق لهم في انتظار إجلاءهم، إطلاق عملية استعجالية تكتسي أولوية قصوى لإجلاء الأطفال ومرافقيهم من مصر وإعادتهم إلى الجزائر مع الالتزام بجميع الإجراءات الضرورية لحمايتهم ومراقبة وضعهم الصحي.

إيمان لواس