نشهد فقاعة تاريخية حيث تتسارع الأحداث وتتلاشى بسرعة

* هناك “مفاهيم”، و “رمزيات” ولدت من رحم وباء كورونا

* العمل الأول عربيا، الثاني عالميا بعد سلافوي جيجك

يقف الأستاذ والمحامي هشام قاضي في كتابه الجديد “كورونا نحو موت الإيديولوجيا “على التداعيات التي خلفتها الجائحة على مستوى المفاهيم وصراع الأفكار وهو بالتالي يقدم قراءة جريئة لقضية لا تزال تحتفظ بكثير من أسرارها

الكاتب محام و أستاذ إبستيمولوجيا علوم الإعلام والاتصال ومقياس قضايا المجتمع الدولي المعاصر بقسم الإعلام بجامعة ورقلة ،وأستاذا لمقياس مناهج البحث الفلسفي و الفلسفة اليونانية،و هو أيضا طالب دكتوراه تخصص فلسفة العوم بجامعة خميس مليانة ،و صاحب مؤلفات مهمة من بينها الموسوعة الذهبية لأشهر المصطلحات التاريخية و السياسية و موسوعة الوثائق الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان .

* بداية هل يعد كتاب كورونا نحو موت الايدولوجيا وميلاد الإنسان الجديد بالنسبة إليك أول عمل تقوم بنشره ؟

يعد هذا الكتاب تتويج لقرابة عشرون سنة من التأليف في مختلف التخصصات والمجالات، ابتداء من الشافي في الفلسفة 2003 إلى السبيل في الفلسفة وهي سلسلة معروفة درست فيه أجيال متتالية من 2007 إلى اليوم، كما كتبت كتاب حول المحاماة بعنوان ” أخلاقيات وأصول مهنة المحاماة ” في 2010 ولدي موسوعة أيضا تحمل عنوان الموسوعة الذهبية لأشهر المصطلحات السياسية والحقوقية والإعلامية، وهناك أيضا روائع من أقوال الفلاسفة، والمفيد في الفلسفة. فطبيعة تكويني المزدوج حقوق/ فلسفة سمح لي الخوض في مختلف المجالات البحثية ذو التقاطعات العلمية.

* ما الدوافع التي قادت بك إلى تأليف هذا الكتاب المرتبط بوباء كورونا؟ ولمن موجه في الأساس ؟

بكل بساطة يشكل العمل نظرتي الخاصة للوضعية الخاصة التي يشهدها العالم وتعيشها الإنسانية، فأنت تعلم أن على المثقف أين يعيش مع واقعه، وعلى النخب أن لا تستقيل من المشهد اليومي، بل عليها أن تقتحمه وتعيشه، وتتحرك بما يمكن أن يساهم ولو بشكل طفيف في ترك بصمتها ووجودها كنخب فاعلة في المجتمع.

طبعا فأنا كنت من خلال هذا العمل أهدف إلى التأريخ للحظات الحرجة التي عرفتها الإنسانية ككل، وأردت أن يكون لي السبق في تناول الجائحة بمنظور فلسفي، والحمد لله حققت ذلك فالعمل الأول عربيا، الثاني عالميا بعد سلافوي جيجك وهذا مكسب لنا وللجزائر، فعلينا أن نفتخر بهذا الانجاز.كما أردت من خلال الكتاب أن أضع الأرضية الخصبة للبحوث المرتبطة بالجائحة أي أن أجعل من العمل نقطة انطلاق الكثير من الدراسات والبحوث مستقبلا.

أما في ما يخص لمن يوجه الكتاب. فالكتاب موجه للجميع دون استثناء لأنه كتاب الإنسانية، كتاب كُتب ليتجاوز كل الحدود الإيديولوجيه، كتاب كُتب ليُقْرأ في كل مكان وفي أي زمان.

* كيف كانت قراءتك لأهم الأحداث التي عاشتها الإنسانية أمام انتشار الوباء؟ وكيف تم سردها فلسفيا في كتابك؟

الكتاب نشر عن دار خيال بداية شهر أفريل أي خلال ذروة انتشار الجائحة، وهو عبارة عن قراءتي الشخصية لجملة من الوقائع التي شاهدناها وأصابتنا بالذهول والحيرة في مواقع، وفي مواقع أخرى بالإعجاب. فنحن اليوم نشهد الفقاعة التاريخية حيث تتسارع الأحداث وتتلاشى بسرعة، ولكن تترك آثارا بليغة على مستوى الأصعدة والأطر، لهذا نجد أن هناك الكثير من “المفاهيم”، والكثير من “الرمزيات” ولدت من رحم معاناة البشر أمام وباء كورونا. فكورونا كوباء جعلنا نعيش المفاهيم المقلوبة والأفعال المعكوسة، والرمزيات المثقلة بالحزن، والتباعد، والحجر، والمعاناة. لهذا كنت أعيش في زمن كورونا وانتشار الوباء، والخوف من الحرية، والخوف من الأخ والصديق والزوج والزوجة وأنا مقتنع بأنه زمن خصب لنحت المفاهيم، ورسم حدود جديدة للكلمات. زمن أصبحت فيه الوشاية من مظاهر المواطنة كما هو الحال في ايطاليا حيث استحدث برنامج في الهواتف النقالة أوجدت خصيصا للتبليغ عن التجمعات، أو حالات لجيران أو أقارب مشكوك في إصابتهم بالجائحة.

لهذا كان عليا أن أقرأ الواقع وأُشكل منه فسيفساء تشكلها المنظومة الجديدة من المفاهيم مثل القرصنة بالمزاد،الدفن الأبكم، العدالة السائلة،الموت السائلة،…إلخ. وتحدثت أيضا في الكتاب عن الفن وكورونا، عن المعنى الجديد للحرية، والاتحاد… عن الموت السائلة أو سيولة الموت حيث تحصد الموت الكثير من الناس بأسباب لا علاقة لهم بها، ويموتون بطريقة مهينة حيث لا تغسيل ولا قبر، ولا جنازة، ولا حتى عنوان، فحتى طقوس الموت تلاشت وعرفت ذوبان أما تصحر قيمه أمام الجائحة، وليس الموت فقط، فالوباء أفقد للإنسان حقه في العبادة والتقرب إلى ربه، فجميع دور العبادة أغلقت، وجميع البشر أُسْتُغرِبُوا عن ديانتاهم.

* كيف سيكون واقع الجائحة على الإنسان الجديد “إنسان ما بعد كورونا” كما أسميته في كتابك ؟ وواقع الجائحة على الجزائر بصفة خاصة ؟

إن الجزائر لها شعب يعرف كيف يواجه الأزمات، شعب فنان ومبدع في رسم صور التضامن والاتحاد، والدليل على ذلك كانت هناك صور كثير عن التضامن والوحدة دولة وشعبا، فكما قدم الشعب سابقا في الحراك صورة جميلة على الرقي والسلام، ها هو اليوم يقدم صورة أخرى للعالم عن الأخوة والاتحاد، أمّا ما يمكن قوله عن ميلاد الإنسان الجديد فاستشرفت أنه سيكون الإنسان أكثر وعيا لحقيقة ضعفه، وعليه أن يكون متسامحا أكثر، ففي الأخير كلنا بشر وعلينا أن نتجاوز فيروس العنصرية، ووباء التعصب والتشدد، وأن نعترف قبل أي وقت مضى أن الحدود التي بين البشر مجرد حدود سياسية، وأن ما يجمعنا أكثر مما يفرقنا، فالجائحة علمتنا أنه سنتشارك في أي لحظة محاربة عدو واحد ومشترك كما هو الحال اليوم أمام كوفيد-19.

وداد الحاج