نشر قوائم المستفيدين من سكنات الضيق قريبا

اكد والي الجزائر العاصمة، يوسف شرفة، انه سيتم قريبا نشر قوائم المستفيدين من السكنات الاجتماعية المودعة على مستوى البلديات.بعدما توقف العمل عليها بسبب جائحة كورونا

واوضح ، أن اللجنة المكلفة بدراسة طعون المواطنين المودعة ستعود لدراسة كل الطلبات دون استثناء وستخرج بنتائج وتعلن عنها وعلى الجميع أن يتقبلها، مضيفا أن إعادة فتح ملف الإسكان هو قرار هام يخدم مصلحة المواطن وكل الأحياء السكنية التي درست ملفاتهم ستأخذ بعين الاعتبار و سيتم ترحيلها.