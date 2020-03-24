نشرية خاصة تساقط أمطار

✍️ حسب االديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة عن تساقط أمطارتتعدى 30 ملم ، أحيانا تكون على شكل عواصف رعدية مرتقبة على الولايات التالية:
– تلمسان، شلف ، تيبازة ،المدية ، الجزائر العاصمة، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل ، سكيكدة ، عنابة ، الطارف ، عين الدفلى ، البليدة ، المسيلة ، سطيف ، برج بوعريريج ، البويرة، الجلفة ، ميلة ، قسنطينة ، باتنة ، قالمة ، خنشلة ، سوق اهراس ، أم البواقي ، الجلفة ، بسكرة ن تبسة.
– صلاحية النشرة: اليوم الثلاثاء من الساعة 15:00 الى غاية فجر يوم الغذ الاربعاء الموافق ل 2020.03.25 .
✍️ و يحذرالديوان الوطني للأرصاد الجوية من وجود هبوب رياح قوية تتعدى سرعتها 60 كلم على كل من : تبسة ، الوادي ، ورقلة ، اليزي ، غرداية ، تمنراست ، ادرار ، تندوف .
صلاحية النشرة: بداية من الساعة 09:00 الى غاية فجر يوم الغذ الاربعاء الموافق ل 2020.03.25 .
#ننصح_بتوخي_الحذر :
🔘 التخفيض من السرعة لتفادي الإنحراف على الطريق.
🔘 ترك مسافة الامان.
✍️ حسب االديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة عن تساقط أمطارتتعدى 30 ملم ، أحيانا تكون على شكل عواصف رعدية مرتقبة على الولايات التالية: