نشرية خاصة تحذر من ارتفاع محسوس في درجات الحرارة في 3 ولايات

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، في تنبيه من المستوى الثاني باللون البرتقالي، من ارتفاع محسوس في درجات الحرارة تفوق الـ 40 °بكل من سكيكدة، عنابة والطارف.

النشرية صالحة من نهار اليوم ابتداء من الساعة 12 ظهرا، إلى غاية يوم غد الجمعة على الساعة الـ 21 ليلا.

وفي تنبيه باللون الأصفر، حذرت المصالح ذاتها من استمرار ارتفاع درجات الحرارة في كل من ولاية عين الدفلى، الشلف، غليزان، تيزي وزو، بجاية و جيجل