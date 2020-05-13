نستهدف دستورا توافقيا بعد نقاش واسع

* لجنة لجمع الآراء حول تعديل مسودة الدستور

* الأموال المنهوبة ستسترجع بعد صدور الإحكام القضائية

ذكر الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية محند اوسعيد بلعيد، أمس، أن المشروع التمهيدي لتعديل الدستور ليس سوى مجرد مسودة للانطلاق في عملية تعديل شامل وعميق “وهو بمثابة أرضية للنقاش لا غير ومنهجية عمل حتى لا ينطلق النقاش من فراغ” اذ ان الهدف من طرح مشروع تعديل الدستور هو الوصول إلى دستور توافقي “يحصنها من السقوط في الحكم الفردي ويقيها عواقب الوقوع في الأزمات كلما حدث اهتزاز في قمة السلطة”.

وأعلن في ندوة صحافية نشطها بمقر رئاسة الجمهورية أن الرئاسة شكلت لجنة مهمتها رصد وإحصاء آراء الشركاء ووكافة الآراء التي يدلي بها مختلف المتدخلين عبر وسائل الإعلام ليتم الأخذ في النهاية بالآراء الجامعة التي تحترم مبادئ ومقومات الأمة على تنوعها الذي لا يمكن التراجع عنه، وأضاف أن الهدف هو الوصول إلى دستور عابر للعهدات وليس دستورا على مقاس الوضع الحالي، دستور يبني الدولة ويعطي المكانة اللائقة للمؤسسات في رد ضمني على الانتقادات التي وجهت إلى المسودة بشأن تكريسها صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية والإبقاء على الحكم الفردي، وعبر أن أمله في رفع الوباء الذي اجتاح الجزائر والعالم لنذهب بعيدا في النقاش قبل استكمال بناء المؤسسات الجديدة قبل نهاية هذه السنة على ضوء الدستور الجديد.

وفي ملف مواجهة جائحة كورونا أعلن محمد السعيد أن عدد الأشخاص المسجلين للاستفادة ن منحة 10 آلاف دينار قد بلغ إلى غاية أمس الأول 300 ألف شخص الذين ستدفع لهم المنحة قبل العيد، وأضاف أن 700 ألف عائلة استفادت من 22 ألف طن من المواد الغذائية وكميات معتبرة من مواد التنظيف والمستلزمات الطبية مشيرا إلى أن 74 بالمائة من العائلات المستفيدة تقطن في مناطق الظل. وكان حوالي مليوني و200 ألف مواطن قد استفاد عشية الشهر الفضيل من مبلغ 10 آلاف دينار موجهة لقفة رمضان.

وبالمناسبة أشار محمد السعيد إلى أن الدولة اعتمدت كثيرا على الجمعيات الخيرية ولجان الأحياء والقرى في تأطير العمل التضامني والتطوعي وقدرها ب30 ألف لجنة محلية يجري تنظيمها قصد هيكلتها تمهيدا لتسهيل اعتمادها لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية. يضاف إلى الجهد التطوعي الهبة التضامنية الوطنية التي شملت كل المجالات منها القطاع الطبي والصيدلاني الذي تعزز بأداة الكشف والفحص السريع لوباء كورونا ليصل بالجزائر لأن تحتل المرتبة الأولى مغاربيا والثانية إفريقيا بعد جنوب افريقيا إضافة إلى توفير الدولة 26 مركزا للفحص و6 آلاف سرير للإنعاش مزودة باجهزة التنفس الصناعي. والنتيجة، يقول محمد السعيد أن هناك استقرارا في عدد الإصابات والوفيات وارتفاعا في عدد الماثلين للشفاء ولم يبق قيد الإنعاش إلا 20 شخصا فقط. أما التبرعات فقد بلغت 300 مليار سنتم بالعملة الوطنية ومليون و900 ألف دولار بالعملة الصعبة ستتولى الدولة توزيعها بشفافية ضمن لجنة يرأسها الوزير الأول وتتضمن الهلال الأحمر والمجتمع المدني. وعبر بهذا الصدد عن أمله في أن يساعد المواطن على تقليص مدة الحجر الصحي بامتثاله لضوابط التباعد والتزام مواقيت الحجر ووضع الكمامات واستعمال المطهرات.

وبشأن قانون المالية ذكر الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية أن يقوم على دراسة عقلانية ويأخذ بدقة المتغيرات المستجدة لاسيما سعر البترول ونفقات جائحة كورونا إضافة إلى حرص الدولة على الاستقرار الاجتماعي وضمان دفع رواتب الموظفين وعدم التخلي عن المشاريع الإستراتيجية للدولة. وعن الأموال المنهوبة أكد أن الدولة تنتظر صدور أحكام نهائية بشأن الأشخاص المتورطين للشروع في عملية استرجاعها.

حول الاعتقالات التي شملت رواد مواقع التواصل الاجتماعي أكد محمد السعيد أن الدولة حريصة على تفعيل القانون بصرامة وأن عهد التراخي تجاه القذف والتجريح والسب قد ولى مؤكدا أن حرية التعبير مكفولة ومحمية ما لم تتعد حدود الأخلاق.

احسن خلاص