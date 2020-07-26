نسبة التضخم بلغت 2.1 بالمائة على أساس سنوي نهاية جوان الماضي

و يعتبر تطور الأسعار الاستهلاكية بالوتيرة السنوية إلى جوان 2020 المتوسط السنوي للتضخم الذي يحتسب على أساس 12 شهرا، أي من شهر جويلية 2019 إلى جوان 2020 مقارنة بالفترة الممتدة من جويلية 2018 الى جوان 2019.

و شهد التغير الشهري للأسعار عند الاستهلاك، الذي يعتبر تطور مؤشر سعر شهر جوان 2020 مقارنة بمؤشر شهر مايو المنصرم، ارتفاعا بنسبة 0.2 بالمائة، حسبما أكده الديوان.

وبخصوص التغير الشهري حسب فئة المنتجات فان أسعار المواد الغذائية، سجلت تراجعا بنسبة 0.2 المائة في حين عرفت المواد الفلاحية الطازجة تراجعا بنسبة 0.5 بالمائة.

ويرجع تراجع المواد الفلاحية الطازجة بشكل أساسي، إلى تراجع أسعار الخضر الطازجة “-11.4 بالمائة”، والأسماك الطازجة “-2 بالمائة”.

وأشار الديوان من جهة أخرى إلى أن أسعار مواد استهلاكية أخرى، سجلت ارتفاعا مقارنة بشهر ماي الماضي لا سيما لحوم الدجاج “+8.2 بالمائة” والبيض “+6.7 بالمائة”، والفواكه الطازجة “3.04 بالمائة”، والبطاطا “+9.6 بالمائة”.

كما عرفت المواد الصناعية، من جهتها، ارتفاعا يقارب 0.2 بالمائة.

أما السلع المصنعة، فارتفت أسعارها بـ0.6 بالمائة، في حين عرفت أسعار الخدمات ركودا.

وبحسب مجموعات السلع والخدمات، فقد عرفت أسعار مجموعات “الالبسة و الاحذية” ارتفاعا بـ 0.6 بالمائة، وتلك المتعلقة بـ”النقل و الاتصالات”، ارتفاعا بـ1 بالمائة في حين عرفت بقية السلع والخدمات تطورا نسبيا.