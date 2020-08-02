نرفض التسيير الإداري للجهاز القضائي

*ضرورة احترام حقوق الدفاع في كل القضايا





عبر الاتحاد الوطني للمحامين عن رفضه للتسيير الإداري للقضاء، داعيا الجهات الوصية، إلى ضرورة احترام حقوق الدفاع في كل القضايا، مؤكدا بأنه يجب حماية وحفظ الحقوق وتحقيق العدالة واحترام مبدأ سيادة القانون.



شدد الاتحاد الوطني للمحامين من خلال بيان له رفضه للتسيير الإداري للقضاء ، مشددا بأنه يجب أن يكون مستقلا في كل الأحوال ، في حين طالب بضرورة توفير شروط المحاكمة العادلة التي تقتضي أن تتم دون تسرع وفي هدوء ورصانة لحفظ الحقوق والحريات.



و أضاف ذات المصدر :” العديد من الخروق ثم تسجيلها من بينها أن رفض تأجيل القضية في أول جلسة بطلب من المحامين لتحضير الدفاع هو انتهاك صريح لحقوق الدفاع طبقا للمادة 351 من قانون الإجراءات الجزائية بالإضافة إلى أن جدولة القضية أمام المجلس القضائي قبل انتهاء آجال الاستئناف يعتبر انتهاكا لمبدأ سيادة القانون.



وتأتي النقطة الأخيرة بعد ساعات من إصدار هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك بيانا أدانت فيه جدولة قضية الاستئناف الخاصة بمعتقلي تيميمون يوما قبل انقضاء فترة عقوبتهم.



إيمان لواس

