ندوة وطنية لإثراء القانون التوجيهي للتعليم العالي

تنظم الإتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي فرع جامعة محمد بوضياف بالمسيلة، ندوة وطنية حول إثراء المشروع التمهيدي للقانون التوجيهي للتعليم العالي تحت شعار : “الجامعة ..ورهانات الجودة” وذلك يوم الثلاثاء المقبل.

المشروع التهيدي طرحته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وأشار رئيس فرع الإتحادية البروفيسور محمد ديلمي ، بأن هذا المشروع يندرج ضمن مخطط عمل القطاع من أجل ضمان مشاركة أوسع للأسرة الجامعية في إعداد الصيغة النهائية من المشروع ذاته، داعيا الأسرة الجامعية للمشاركة والمناقشة والإثراء. ويهدف مشروع القانون الذي يحوي 229 مادة موزعة عبر 9 أبواب إلى جعل الجامعة الجزائرية في مستوى المعايير الدولية في مجال إنتاج المعارف وتكوين تأطير عالي التأهيل والمساهمة في إيجاد الحلول العلمية والعملية للمشاكل التي يواجهها المجتمع الجزائري، فضلا عن أخلقة الحياة الجامعية، وتلبية الحاجيات المتزايدة للطلبة من حيث التكوين العالي والتكوين النوعي.