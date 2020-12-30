ندوة علمية حول “التعليم عن بعد في مواجهة تحديات كورونا”

ستحتضن جامعة “محمد لمين دباغين” سطيف 2 ” و كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في سنة 2021 ندوة علمية وطنية حول ” التعليم عن بعد في الجامعة الجزائرية في مواجهة تحديات جائحة كورونا ” وهي من تنظيم قسم علم الاجتماع والديموغرافيا وسيديرها شرفيا مدير الجامعة ، الأستاذ الدكتور الخير قشي و ستكون من إشراف وتنسيق أ.د نادية سعيد عيشور مع مشاركة نخبة من الباحثين في علم الاجتماع والقانون والفلسفة وعلوم التربية والأنثربولوجيا والعلوم السياسية من مختلف جامعات الوطن كجامعة سطيف 2 وجامعة الجزائر 3 وجامعة قسنطينة 3 وجامعة تلمسان وجامعة الأغواط وجامعة بومرداس وجامعة أدرار.

وتتكون اللجنة التنظيمية للندوة العلمية الوطنية حول ” التعليم عن بعد في الجامعة الجزائرية في مواجهة تحديات جائحة كورونا ” من دكاترة بجامعة سطيف 2 وتحديدا من قسم علم الاجتماع وهم : عبد النور لعلام ومفتاح بن هدية ونادية لولو وابتسام ظريف وزهية شويشي .

التعليم عن بعد كجزء من منظومة التعليم الأكاديمي الحكومي

ولقد تم طرح إشكال جد مهم والمتمثل في كيف يمكن للتعليم عن بعد كجزء من منظومة التعليم الأكاديمي الحكومي أن ينجح في الجزائر؟ ، وأن يحقق أهداف السياسات التعليمية في مختلف المستويات؟ كالتعليم الأساسي، الثانوي، التعليم الجامعي وهذا في ظل رواسب مشكلات لا تزال عالقة إلى حد الساعة.

التجارب العالمية الناجحة في مجال التعليم عن بعد

وتركز هذه الندوة العلمية الوطنية على جملة من المحاور البحثية التي تنصب حول تطور التعليم عن بعد في العالم والذي يتضمن فلسفة التعليم عن بعد والتجارب العالمية الناجحة في مجال التعليم عن بعد و تكنولوجيا المعلوماتية وتطور التعليم في العالمي النامي والعربي مع إبراز كيفية توظيف التعليم عن بعد والإشكالات والتحديات من بينها منصات التعليم عن بعد في مؤسسات التعليم وكذا التعليم الرقمي في المؤسسات التعليمية العربية وهناك محور آخر يتناول جائحة ” كورونا” والتعليم المختلط كاتجاه مستقبلي في الجامعة الجزائرية وفيه أيضا الإدارة الالكترونية في المؤسسة الجامعية الجزائرية مع تسليط الضوء على أهم صعوبات التعليم الالكتروني في الجزائر بيداغوجيا وعلميا .

آليات تطوير سياسات التعليم عن بعد في الجزائر

كما سيتم رصد واقع التعليم عن بعد في الجامعة من خلال الدراسات الوصفية التحليلية، وآليات تطوير سياسات التعليم عن بعد في الجزائر وفرص تطبيق استراتيجيات التعليم عن بعد في الجامعة الجزائرية وكذا استراتيجيات التكوين والتحفيز والإعداد لمناهج التعلم والتعليم عن بعد وطرائق العمل البيداغوجي عن بعد وكيفيات التفاعل الصفي والتقويم التربوي من خلال الاعتماد على آليات خلق أو استحداث بيئة تعليمية للتفاعل الصفي كتسجيل الأساتذة والطلبة في المنصة التفاعلية مع كيفية تكييف التكوين الجامعي للأستاذ بما يتماشى والظروف الصحية كحالة فيروس كورونا المستجد وتحديد أهم التطبيقات أو الممارسات البيداغوجية الأفضل في ظل هذه الجائحة وكيفية تكييف التسيير البيداغوجي والإداري للعملية التعليمية .

تأسيس المنصات الرقمية وتهيئة المناخ التعليمي المناسب

وهناك محور خاص بالجامعة الجزائرية والبحث ومواجهة الانعكاسات المجتمعية لتفشي مخاطر الجائحة فسياسيا هناك تموقع للدولة الجزائرية في الخارطة الجيواستراتيجية العالمية الجديدة وقانونيا نجد تأطير قانوني لعملية التعليم المختلط والتعليم عن بعد بين تأسيس المنصات الرقمية وتهيئة المناخ التعليمي المناسب لهيئات التدريس من الناحية القانونية واقتصاديا انبعاث شكل جديد للاقتصاد الموجه ضمن المؤسسات الإنتاجية الوطنية في ظل حاجات المجتمع الجديدة وصحيا السعي وراء تطوير المنظومة الصحية في الجزائر بما يحسن الأداء الطبي مع الرفع من مستوى الصحة العمومية والبعد الثقافي ونمط الحياة والصحة العمومية واجتماعيا نجد ظاهرة العزل الصحي والتباعد الاجتماعي وفيه التجليات والانعكاسات والأبعاد والعنف الأسري، والقلق والخوف من عدوى ومخاطر الاستخدام المكلف للمعقمات والحرمان الاقتصادي بسبب التوقف عن العمل ونفسيا ، وبيداغوجيا التي تعالج ظاهرة مدى تقبل المتمدرسين بصفة عامة من تلاميذ وطلبة لهذا النمط من التعليم ومعرفة مجمل الصعوبات البيداغوجية التي تواجه تكوينهم وتؤثر على اكتسابهم لمختلف المعارف والمهارات المطلوبة .

حكيم مالك