ندوة علمية حول “الأخبار والإشاعات في الأزمات “

في بادرة هي الأولى من نوعها لمخبر جامعي في دراسات الاتصال والإعلام لجامعة مستغانم وبالتعاون مع جريدة الوئام الالكترونية نظمت ندوة عن طريق التحاضر عن “بعد ” حول “قضايا راهنة ” في الإعلام استعرض فيها عدد من الأساتذة الجامعيين في علوم الإعلام والاتصال بجامعة مستغانم عدد من المواضيع والإشكاليات ذات الصلة ب”الإشاعة في الأزمات ” وهي المداخلة التي قدمها الدكتور العربي بوعمامة من جامعة مستغانم عن طريق التحاضر عن “بعد ” و”الأخبار المغلوطة وأخلاقيات العمل الإعلامي” ضمن مداخلة البرفيسور “مالفي عبد القادر ومداخلة أخرى حول ” الأخبار في مواقع التواصل الاجتماعي ” وقد استحسن العديد من الطلبة والباحثين هذه البادرة التي جمعت بين عدد من الأساتذة الباحثين في التخصص ضمن سلسة قال مدير المختبر الجامعي الدكتور العربي بوعمامة أنها ستتواصل على مدار أيام من شهر رمضان الفضيل يعرض من خلالها أساتذة جامعيون عدد من المدخلات الهامة التي تقدم قراءات عميقة حول المشهد الإعلامي والتحولات الهامة التي تشهدها مهن الصحافة هذا وأشار الدكتور العربي بوعمامة في مداخلته التي اسقط فيها الطرح “الخلدوني ” في تأصيل مفهوم الخبر إلى أهمية منظومة القيم الهامة في ترقية الممارسة الإعلامية والحد من انتشار “الإشاعة ” التي تنتشر بطرق عديدة على حد تعبير الأستاذ الباحث مشيرا إلى مرتكزات هامة لمواجهة هذه الظاهرة بأبعادها الاتصالية والإعلامية إذ يتطلب الأمر تعزيز سلم القيم المهنية والأخلاقية في الممارسة الإعلامية كما أشار البروفيسور مالفي عبد القادر إلى ضرورة تعزيز البعد الأخلاقي واحترام التشريعات القانونية الموجودة في قانون الإعلام لممارسة إعلام رصين ومتوازن منتقدا الأداء الهزيل لبعض القنوات في إخراج برامج تحت مسمى “الترفيه ” واعتبر الباحث في الاتصال والإعلام أن التكوين المهني والأكاديمي هام للغاية في تأطير الممارسة الإعلامية منوها في ذات السياق بهذه الندوة التفاعلية التي ساهمت من خلالها جريدة الكترونية في عمل تشاركي مع مخبر جامعي هذا بخصوص الأخبار في مواقع التواصل الاجتماعي فأشار الباحثون أنها تتغير من حيث الإخراج وطريقة المعالجة وقد اثر هذا على أساليب العمل الإعلامية اذ أصبح الخبر الصحفي مختصرا للغاية في مواقع التواصل الاجتماعي وأضحت الممارسة الإعلامية في الفضاء الأزرق أكثر بساطة يتم فيها التركيز على التقنيات والتطبيقات الحديثة أكثر من الاشتغال على المحتويات

محمد مرواني