ندعوا لعرابة إلى مناظرة حول الدستور

* مسودة الدستور نفسها الدستور القديم

إعتبر رئيس حركة حمس عبد الرزاق مقري بأن مسودة الدستور نفسها الدستور القديم، داعيا أصحاب القرار والطبقة السياسية في استحضار الحراك الشعبي في مناقشة مسودة الدستور.

أكد رئيس حركة حمس بأن مسودة الدستور مخيّبة للآمال، ولا ترقى إلى طموحات الشعب ولا إلى مطالب الحراك الشعبي ، مبرزا بأن الحركة ستقدم مقترحاتها البديلة والقوية التي تحقق التغيير الحقيقي والشامل، وشدد عبد الرزاق مقري على أن اللغة العربية و الدين متلازمان لا حياد عن ثوابتنا،و ضرورة تعلم اللغات غير الفرنسية، داعيا إلى ضرورة الابتعاد عن الفرنسية في المراسلات و المعاملات الرسمية، مضيفا في ذات الصدد :” الدين و اللغة العربية متلازمان ولا حياد عن ثوابتنا، و ضرورة وضع بيان أول نوفمبر ضمن المواد الصماء ” ،في حين ثمن المتحدث ما جاءت به مسودة الدستور في ما تعلق بالتمويل و أخلقة الحياة السياسية التابعة من الشفافية و الأخلاق الشريفة.

من جهة أخرى ، أكد مقري بأن البرلمان الحالي لايعبر عن شرعية الشعب الحقيقية، مشددا :” حل البرلمان أصبح أكثر من ضرورة بحكم طغيان التزوير والمال الفاسد على هذه الهيئة التشريعية، وهو من مطالب الحراك الشعبي، الدعوة إلى إنتخابات شفافة نزيهة دون تزوير”.

وبارك رئيس حركة حمس بتدخل الجيش في التزام الجزائر للقضايا العادلة، لافتا بأن استقلالية القضاء أساس الأداء العادل له، مضيفا :” الرئيس و الجيش الوطني الشعبي خطان أحمران ، لابد من التركيز على وحدة البلاد بوحدتنا بدل التركيز عن الإختلافات

ورد رئيس حركة حمس على كل الاتهامات التي طالت الحركة بخصوص أنها منبوذة من طرف الحراك الشعبي، قائلا :” الحركة ليست مرفوضة في الحراك الشعبي، كانت من بين أول من شاركت فيه و تخندقت مع مطالبه “.

وشدد المتحدث :” على السلطة عدم استغلال الفترة الصحية المُعقدة التي نمر بها والتي تحد من نشاط الأحزاب والمجتمع المدني في تمرير سياسة محددة مسبقة ومفروضة.”

إيمان لواس