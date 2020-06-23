نداء استغاثة: مواطنون جزائريون عالقون في السعودية منذ أكثر من ثلاثة أشهر،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،
نحن مواطنون جزائريون عالقون في السعودية منذ أكثر من ثلاثة أشهر، لا نملك دخل و لا ماوى ، سجلنا في كل المبادرات للاجلاء بدون جدوى.
نحن الآن في حالة مزرية. كلمنا القنصلية ووعدونا بالتكفل بنا لكن بعدها لم يتصلوا بنا و لم يردو على مكالمتنا حتى للاطمئنان علينا.
اتكلنا على انفسنا في البداية و صبرنا، لكن نفذ كل شيء ، لا نقدر على التحمل أكثر، نناشدكم بالله ان تأخذونا بعين الإعتبار.
لا نستطيع التوجه للقنصلية و التجمع للظروف الصحية الحالية و للظروف الأمنية ، نفذ صبرنا، اهالينا في الجزاير بدون دخل و لا كفيل.
بالله عليكم تحملوا مسؤولياتكم الإنسانية و التاريخية اتجاهنا نحن حقا في ظروف صعبة و عصيبة . أيتام في بلاد الناس.
بارك الله فيكم و السلام ورحمة الله وبركاته