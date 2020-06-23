نداء استغاثة: مواطنون جزائريون عالقون في السعودية منذ أكثر من ثلاثة أشهر،

الأولىالوطني
عن الوسط الجزائرية 316

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،

نحن مواطنون جزائريون عالقون في السعودية منذ أكثر من ثلاثة أشهر، لا نملك دخل و لا ماوى ، سجلنا في كل المبادرات للاجلاء بدون جدوى.

نحن الآن في حالة مزرية. كلمنا القنصلية ووعدونا بالتكفل بنا لكن بعدها لم يتصلوا بنا و لم يردو على مكالمتنا حتى للاطمئنان علينا.

اتكلنا على انفسنا في البداية و صبرنا، لكن نفذ كل شيء ، لا نقدر على التحمل أكثر، نناشدكم بالله ان تأخذونا بعين الإعتبار.

لا نستطيع التوجه للقنصلية و التجمع للظروف الصحية الحالية و للظروف الأمنية ، نفذ صبرنا، اهالينا في الجزاير بدون دخل و لا كفيل.

بالله عليكم تحملوا مسؤولياتكم الإنسانية و التاريخية اتجاهنا نحن حقا في ظروف صعبة و عصيبة . أيتام في بلاد الناس.

بارك الله فيكم و السلام ورحمة الله وبركاته

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