نداء استغاثة: مواطنون جزائريون عالقون في السعودية منذ أكثر من ثلاثة أشهر،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،

نحن مواطنون جزائريون عالقون في السعودية منذ أكثر من ثلاثة أشهر، لا نملك دخل و لا ماوى ، سجلنا في كل المبادرات للاجلاء بدون جدوى.

نحن الآن في حالة مزرية. كلمنا القنصلية ووعدونا بالتكفل بنا لكن بعدها لم يتصلوا بنا و لم يردو على مكالمتنا حتى للاطمئنان علينا.

اتكلنا على انفسنا في البداية و صبرنا، لكن نفذ كل شيء ، لا نقدر على التحمل أكثر، نناشدكم بالله ان تأخذونا بعين الإعتبار.

لا نستطيع التوجه للقنصلية و التجمع للظروف الصحية الحالية و للظروف الأمنية ، نفذ صبرنا، اهالينا في الجزاير بدون دخل و لا كفيل.

بالله عليكم تحملوا مسؤولياتكم الإنسانية و التاريخية اتجاهنا نحن حقا في ظروف صعبة و عصيبة . أيتام في بلاد الناس.

بارك الله فيكم و السلام ورحمة الله وبركاته