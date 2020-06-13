نداء استغاثة عاجل إلى وزيري الداخلية والتضامن

غرداية: سليمان رمضان

رفع ناشطون جمعويون من ولايات غرداية والمنيعة نداءات استغاثة إلى وزارتي الداخلية والتضامن من أجل فع الغبن عن عشرات العائلات من البدو الرحل التي تعاني في صمت مطبق من السلطات المحلية.

و قالت الرسالة التي تحصلت الوسط على نسخة منها أن عائلات البدو تظل من القلائل ممن لم يستفيدوا مما جاد به الوطن و المواطن من أشكال الدعم و التضامن. لأنهم ببساطة في مناطق الظل و خارج كل تغطية، تائهون في شبه خيم في فيافي متصحرة تعاني القحط والجفاف والحرارة الكبيرة وفي مساحات شاسعة و منعزلة ضمن أحد أكبر أقاليم الجزائر شساعة و تصحرا لاماء و لا طريق و لا خدمات، و لا كهرباء، ولاهاتف و ازدادت معاناتهم و عزلتهم أكثر فأكثر بإعلان حالة الحجر الصحية و منع الأسواق الأسبوعية حيث كان البدوي يبيع بعض جادت به ليطعم أطفاله و ما تبقى من قطيعه المتهالك ببيع بعض من القطيع هو مصدر الدخل الوحيد، ودون ذلك فإنه بدوي معزول يعيش الحاجة و لا يمد يدا كما رسخت ذلك حضارة البدو منذ الأزل، و حتى و إن وصل به الحال إلى ضرورة مدها فإنه معزول في فيافٍ لا متناهية حيث لا أحد يرى يداه المبسوطتان إلا رب تسعى رحمته طلبا للسقيا وقطرات المطر، لعل الأرض الجذب تجود بما يسد رمق القطيع و يزيد في عمره كما عمر البدوي أياما معدودات.

و قالت الرسالة أن الرجاء من الوزيرين المعنيين الأخذ بعين الاعتبار عزلة هؤلاء عن العالم و صعوبة استفادتهم من هذه المبادرات القليلة كون نمط عيشهم اليومي المفتقر لكل الخدمات العامة من ماء، و كهرباء، و سوق و سلع، وأطفال يؤول بهم وضع الشدة هذا حفاة عراة.

الرسالة توجهت أيضا إلى ولاة وولاة غرداية والبيض والمنيعة قصد اتخاذ ما في استطاعتهم اتخاذه و كل من يستطيع، اتخاذ من مبادرات تراعي خصوصية هذه الفئة من الجزائريين مبادرات تسد حاجيات الأسر المعزولة كما حاجيات قطعانهم المتهالكة. “