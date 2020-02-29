نحو من تتجه طلقات مقري؟

بقلم: احسن خلاص

اختار رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري مدينة قسنطينة ليطلق منها نيرانه على من أسماهم العلمانيين المتطرفين الذين “يدينون بولاء لتنظيمات ماسونية وأخرى عميلة فرنسا ودوائر تغدق بالأموال للإبقاء عل مواقع إلكترونية تغذي الكراهية تجاه كل ما له صلة بالبعد العربي الإسلامي”. وأشار إلى ما مفاده أن هذا التيار اتخذ من مدينة الجزائر العاصمة منطقة نشاط حيوية وحصر دائرة تأثير الحراك فيها في محاولة لاحتكار هذا الأخير وإقصاء الأطياف الإيديولوجية الأخرى الناشطة في باقي الولايات من ساحة الحراك مستدلا بالضجة التي أقامها هذا التيار العلماني المتطرف إثر نزول السيد مقري إلى الشارع بمناسبة الذكرى الأولى لاندلاع الحراك الشعبي. ودعا بالمناسبة لنقل عاصمة البلاد من مدينة الجزائر إلى منطقة داخلية لتحصينها من “الاختراق”.

لقد أظهر مقري خطابا مزدوجا يمزج بين الدعوة إلى نبذ الخلافات الإيديولوجية وجعل الحراك ساحة لتوحيد الجزائريين وبين خطاب ناري يقول إنه ردة فعل على التهجم الذي تعرض له على يد “التيار العلماني المتطرف” الذي حمله مسؤولية انزلاق النقاش إلى معركة بقاء بين التيار الديمقراطي والتيار المحافظ.

لكنه ما هو هذا التيار العلماني المتطرف ومن هي الجهات التي تمثله؟ وما هي هذه الدوائر الماسونية وتلك التابعة لدوائر فرنسية التي تقف وراءه والتي يقول مقري إنه يعرفها بالاسم والجهة؟ لم يقل لنا مقري شيئا، كما لم يقل لنا ما هي الأوساط التي تمارس عليها تأثيرها وهي موجودة برأيه في دواليب الدولة وفي صفوف الأحزاب.

ويمكن لمثل هذه التصريحات التي تفتح باب التخمين أن تحرك جهاز القضاء للاستماع إلى عبد الرزاق مقري في تفاصيل هذه التهم بالعمالة للجهات الأجنبية، وهي تهم ليست هينة في ظرف حساس كالذي تعيشه الجزائر اليوم.

وخلف مشهد الصراع الذي بين أيدينا، تنطوي إشكالية أخرى لا تقل أهمية تتمثل في الثنائية بين تيارين متصارعين دون أن يفصحا رسميا عن هويتهما بل لا نكاد نتعرف على أحدهما إلا بما يصفه به الآخر، وهما التيار الإسلامي والتيار العلماني. فالأول يختفي وراء المرجعيات الوطنية والباديسية والمحافظة بينما يختفي الثاني وراء المرجعية الديمقراطية المدنية الحداثية إلا أن الصراع الحقيقي بينهما يدور حول مكانة الدين في الحياة السياسية.

ولعل من دلائل تحريف الخطاب عن الصراع الحقيقي أن مقري الإسلامي الإخواني الذي كان يخاطب حضورا قسنطينيا نسب حركته إلى عبد الحميد بن باديس الذي كتب رسالة يرثي فيها زعيم العلمانية التركية كمال أتاتورك الذي أقام الجمهورية على أنقاض الخلافة التي كان استرجاعها من أهداف إنشاء حركة الإخوان المسلمين. ومن الجانب الآخر يحاول التيار العلماني الفرار من توظيف مفهوم اللائكية أو العلمانية لما له من تحسس مجتمعي مستعيضا عنه بالتيار الديمقراطي.

لقد شكلت مكانة الدين في الحياة السياسية أحد أعمدة النقاش السياسي في الجزائر منذ بداية التعددية السياسية قبل أن يتحول هذا النقاش إلى مواجهة درامية بين الطرفين لا تزال آثارها قائمة إلى اليوم بالرغم من أن دستور 1996 منع صراحة تشكيل أحزاب سياسية على أساس ديني وعرقي وفئوي وهو ما جعل الأحزاب تختار بين التكيف مع الأحكام الجديدة أو حل نفسها. ومن الأحزاب التي تكيفت إداريا مع هذه الأحكام حركة مجتمع السلم التي كانت تسمى من قبل حركة المجتمع الإسلامي وتحولت من حزب ديني إلى حزب ذي مرجعية إسلامية في خطابه وحزب “علماني” في نصوصه التأسيسية المودعة لدى وزارة الداخلية.

والعلمانية بمفهومها البسيط هي فصل الدين عن الدولة وهذا ما لا يقره الدستور الجزائري الذي يعتبر الإسلام دين الدولة غير أنه ينكر على المجتمع تأسيس أحزاب على أساس ديني أو استغلال الدين للدعاية السياسية وهو ما يحاول خطاب أحزاب الإسلام السياسي تفاديه في مختلف التجمعات والمحافل التي تنظمها لكنها تلبس مرجعيات كانت لوقت طويل حكرا على أجنحة داخل الأحزاب الوطنية منها الباديسية والنوفمبرية بدل الرجوع إلى مصادرها الحقيقية وهي التيار الإخواني العالمي والسلفيات المختلفة.

ها هي الثنائية الإسلامية العلمانية تطفو من جديد وتعود إلى طبيعتها الأولى التي انطلقت بها عام 1989، تعود بعد عام من الحراك الشعبي الذي فتح الفضاء العمومي للنقاش حول العيش المشترك بعيدا عن خطاب الكراهية والتأليب. وها هي الأحزاب التي تكيفت مع الزمن تعود كما ولدتها أمها وهي تبحث في أرشيف مرجعياتها الأولى عن وقود للصراع من جديد، صراع قد لا يجدي أمام ما ينتظر الجزائريين اليوم من رهانات سياسية واقتصادية.