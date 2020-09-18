نحو عودة اللاعب إسلام بكير الى وفاق سطيف

ج.ن

كشفت مصادر مقربة من بيت وفاق سطيف أن الإدارة تلقت مقترحا للتعاقد مع المهاجم السابق للنادي الصفاقسي التونسي محمد إسلام بكير، والذي وضع شكوى لدى لجنة المنازعات بالفيفا من أجل فسخ عقده مع الفريق التونسي خلال الأيام الفارطة، حيث أن اللاعب يريد العودة من جديد لحمل ألوان الوفاق الذي غادره خلال السنوات الفارطة، في وقت منح المسؤول الأول عن العارضة الفنية للفريق نبيل الكوكي، موافقته على التعاقد مع اللاعب خلال فترة التحويلات الصيفية، حيث يرغب الكوكي في التعاقد مع بكير لخلافة الشاب بوصوف في مركز صناعة اللعب، في حين أن رئيس مجلس إدارة الوفاق عزالدين أعراب، ينتظر أخر مستجدات قضية بكير مع فريقه التونسي، من أجل التفاوض معه وضمه إلى تعداد الوفاق في حال حصوله على أوراق تسريحه من الفيفا.