نحو شراكة ثنائية بين الجزائر وكرواتيا في مجال بناء السفن وتقنيات تسمين التونة الحمراء

شكل موضوع الشراكة بين الجزائر وكرواتيا في مجالي بناء السفن وتسمين التونة الحمراء محور مباحثات بين وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية احمد فروخي و سفير كرواتيا بالجزائر إليجا زيلاليك حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وحسب ذات المصدر فقد توسعت المناقشات بين الطرفين الى الوسائل والسبل لتقوية العلاقات الثنائية في مجال الصيد البحري والمنتجات الصيدية بين البلدين و بعد أن استعرض سفير كرواتيا إليجا زيلاليك الكفاءات التي تتمتع بها بلاده في مجال بناء السفن لما تتوفر عليه من ورشات عصرية في هذا المجال مزودة بآخر التكنولوجيات أبدى استعداد بلاده للعمل على تطوير هذا النشاط في الجزائر بالشراكة مع متعاملين عموميين وخواص والشأن نفسه بالنسبة لشعبة تسمين التونة الحمراء التي تعرف نموا معتبرا في كرواتيا بفضل تطوير شامل لتلك الشعبة يبرز ذات المصدر

وتجدر الإشارة إلى أن مجال الصيد البحري والمنتجات الصيدية بالجزائر يطمح في إطار برنامج عمل القطاع2020-202 إلى تطوير صناعة وطنية لبناء وإصلاح السفن من أجل عصرنة أسطول الصيد البحري الحامل للراية الوطنية وهو ما من شأنه الاستجابة لاحتياجات تطوير الصيد في أعالي البحار وكذا تربية المائيات يوضح ذات البيان كما أشار البيان في ذات السياق إلى أن برنامج عمل القطاع يولي أهمية خاصة لتربية التونة الحية في مزارع التسمين وذلك من أجل تثمين الحصص التي تخصص سنويا للجزائر من طرف اللجنة الدولية للحفاظ على التونة الحمراء بالأطلسي

و قد اتفق الطرفان في نهاية اللقاء على تنظيم لقاءين ما بين المتعاملين الاقتصاديين لكلا البلدين وذلك عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد لمناقشة إمكانيات الشراكة الاقتصادية في هاذين المجالين يضيف ذات المصدر