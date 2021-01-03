نحو رفع الشبكة الجزائرية للسكك الحديدية الى 12 الف كلم ودعمها بعربات جديدة خلال العشرة سنوات المقبلة

كشف مدير النقل بالشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية قموري سمير ان قطاع النقل بالسكك الحديدية سيعرف توسعا هاما بمختلف إنحاء الوطن شرقا وغربا وخصوصا الجنوب حيث ينتظر ان تصل الشبكة إلى حدود 12 الف كلم خلال العشرة سنوات الماضية في الوقت الذي يقدر طولها حاليا 4000 كلم فقط .

هذا واشار ذات المسؤول ان قطاع السكك الحديدية سيعرف تجديدا لعربات القطارات التي تم اقتنائها سنة 1985 والبالغ عددها حوالي 200 عربة وقد نجحت الشركة في تهيئة 60 بالمائة منها ضمن مخطط انطلق سنة 2017، كما اشار ذات المسؤول عن استلام خط السكة الحديدية للهضاب العليا خلال شهر مارس المقبل والذي نتظر أن يربط المسيلة تيسمسيلت مرورا ببوقزول ، كما ستعمل الشركة على اعادة فتح الخطوط المغلقة وفي مقدمتها خط مستغانم وهران على مسافة 80 كلم بمعدل 04 رحلات يوميا لتعزيز قطاع النقل بالسكك الحديدية الذي يغطي 38 ولاية والذي من المفروض ان يتعزز الى الجنوب بغية تعزيو نقل المنتجات الفلاحية والصناعية ما بين الشمال والجنوب لتعزيز الاقتصاد الوطني ودعم الاكتفاء الذاتي ولما لا التصدير الذي بدأت بوادره تظهر جليا.

محمد بن ترار