نحو توظيف المئات من سائقي حافلات النقل المدرسي!

تنتظر وزارة الداخلية، موافقة الحكومة من عدمها، حول فتح باب التوظيف لـ عدد معتبر من سائق لحافلات النقل المدرسي، ووفق منشرته وسائل اعلام محلية ، فإن وزارة الداخلية قد طالبت من الحكومة الموافقة إستثنتائيا على توظيف هذا العدد من سائقي حافلات النقل المدرسي، وذلك لسد العجز المسجل في هذا القطاع، وتشير ذات المصادر، بأن ولاة الجمهورية كثيرا مارفعوا تقارير عن تسجيل عجز في هذا القطاع، بناء على تقارير مرفوعة في مناسبات عدة والتي تضمنت عديد النقائص ومن ذلك نقص حافلات النقل المدرسي وإنعدامها في أحيان أخرى وأيضا نقص عدد السائقين، خاصة وأن هناك بلديات عدة إستلمت حافلات نقل مدرسي جديدة إلا أنها وجدت إصطدمت بإنعدام السائقين المؤهلين قانونا .

وبحسب اخبار متداولة على مواقع اخبارية محلية فإن وزارة الداخلية والجماعات المحلية وقبل سنوات سابقة، كانت قد أقرت إجراءات صارمة في توظيف سائقي حافلات النقل المدرسي، حيث ألزمت الهيئات المختصة على ضرورة إخضاع سائقي حافلات النقل المدرسي إلى تحقيق إداري تقوم به المصالح الأمنية المختصة على أن يتم إبلاغ مديريات النقل المختصة إقليميا بنتائج هذه التحقيقات الإدارية، وشددت الإجراءات على تنظيم قطاع النقل المدرسي بضرورة إخضاع السائقين إلى الخبرة البدنية والعقلية وضرورة إثبات تكوينا ذات صلة بالنشاط المذكور زيادة على ذلك أن يكون سائق الحافلة حاصل على رخصة سياقة من صنف د وعمره 26 سنة فما فوق ولايمكن توظيف سائق تحت هذا السن مهما كانت الظروف وذلك للحفاظ على سلامة التلاميذ.

هذا وتشتكي عديد البلديات من نقص حافلات النقل المدرسي وأيضا نقص السائقين المؤهلين قانونا، وهو الأمر الذي جعل وزارة الداخلية والجماعات المحلية تطلب الموافقة إستثنائيا على فتح باب التوظيف من اجل سد هذا العجز المسجل، خاصة وأن القانون يضبط إجراءات صارمة في توظيف السائقين لحافلات النقل المدرسي.