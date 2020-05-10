نحو تمديد فترة الحجر الصحي

* إعادة النظر في التوقيت بالولايات التي عرفت تحكما في الوباء

تتجه السلطات العمومية إلى تمديد فترة الحجر الصحي مرة أخرى إلى ما بعد 15 ماي الجاري , وكذا إعادة النظر في توقيته بالنسبة للولايات التي عرفت سيطرة وتحكم في وباء كورونا، ويصاحب هذا التمديد الرابع من نوعه فرض إجراءات وقائية أكثر صرامة يخول للولاة الجمهورية السهر على تنفيذها منها إجبارية ارتداء الكمامات خاصة في الفضاءات العمومية التي تشكل أماكن محتملة لنقل العدوى.

وحسب ما نقلته مصادر مطلعة فان اللجنة العلمية لرصد ومتابعة وباء فيروس كورونا ستنصح السلطات العمومية بضرورة تمديد فترة الحجر الصحي للمرة الرابعة على التوالي إلى ما بعد تاريخ 15 ماي الجاري لعدة مبررات موضوعية منها استمرار تسجيل الإصابات بالحالات المؤكدة يوميا في عدة ولايات وكانت عدد الحالات المماثلة للشفاء هي الأخرى تبعث على الأمل لارتفاعها من يوم إلى آخر بسبب اعتماد الجزائر منذ الأيام الأولى لتسجيل الوباء على بروتوكول العلاج بالكلوروكين ضف إلى ذلك أن حالات الوفيات بهذا الوباء العالمي لاتزال تسجل بالجزائر لكن مع تراجعها مقارنة بالأيام الأولى لتفشي هذه الجائحة.

وتسعى الجزائر من تمديد فترة الحجر الصحي إلى محاصرة هذا الفيروس والسيطرة عليه نهائيا , من أجل حماية الصحة العمومية والحرص على سلامة المواطنين غير أن هذا التمديد ستصاحبه بعض الإجراءات الجديدة حسب مانقلته نفس المصادر وهي تمديد ساعات الحجر التي قد تصل إلى السابعة مساءا ببعض الولايات التي تراجعت بها أعداد الإصابات بشكل لافت للانتباه , كما ستفرض إجبارية ارتداء الكمامات خاصة بالفضاءات العمومية التي تكتر فيها الحركة والنشاط على غرار مقرات العمل والفضاءات التجارية , وقد تخول الحكومة للولاة خلال مدة الحجر الجديدة اتخاذ عديد الإجراءات التي تمكن من السيطرة على الوباء في مرحلته الأخيرة خاصة ماتعلق بالترخيص لبعض النشاطات التجارية.

للإشارة كان وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قد أكد نهاية الأسبوع الفارط أن الجزائر تعيش وضعا مستقرا بعد حوالي شهرين من المواجهة الميدانية.

باية ع