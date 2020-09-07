نحو تصفية تركة بوتفليقة

بقلم احسن خلاص

بعد الإعلان عن تاريخ الاستفتاء في الفاتح من نوفمبر القادم أقدمت السلطة على الخطوة الثانية بعرض مشروع التعديل الدستوري في صيغته النهائية على مجلس الوزراء قبل التقدم به إلى البرلمان بعد أيام قليلة. وتأتي هذه الخطوات في الوقت الذي اندلعت تجاذبات تكاد تطفو على السطح بين مؤيدين لحل المجلس الشعبي الوطني وبين من يدافع عن بقائه واستكمال فترته التشريعية إلى نهايتها في ربيع 2022 وتركيز الاهتمام على الانتخابات المحلية.

غير أن بيان مجلس الوزراء الأخير الذي أعقب مناقشة التعديلات الدستورية والمصادقة عليها قطع الشك باليقين وأظهر توجه الرئيس تبون إلى خيار الحل دون أن يفرج عن تفاصيل العملية التي ستنطلق بعد الاستفتاء الشعبي على الدستور ودون البت في ما إذا كان تجديد الهيئات المنتخبة سيبدأ بالانتخابات المحلية لينتهي بالتشريعيات أم أن الاعترافات التي جرت على لسان النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني بهاء الدين طليبة وأمين عام الحزب جمال ولد عباس ستقلب الأولويات وتعجل بحل الغرفة الأولى.

وضمن جملة التساؤلات التي تحوم حول مسار تجديد المؤسسات المنتخبة فإن الباب مفتوح على احتمالات متعددة منها ما ستمليه الأحكام الجديدة المتعلقة بالأحزاب والانتخابات في الدستور الجديد. أول السيناريوهات المنتظرة أن يقدم الرئيس تبون على حل المجلس الشعبي الوطني بعد الاستفتاء على الدستور مباشرة والدعوة الى انتخابات تشريعية في بداية العام المقبل على أن يصدر التعديلات على النظام الانتخابي الذي سيضبط الانتخابات المقبلة على شكل أمرية رئاسية بما يخوله له الدستور من إمكانية التشريع عند حل المجلس. وقد أشار جانب من بيان مجلس الوزراء إلى ذلك عندما ذكر أن مشروع التعديل الدستوري يوفر كل الضمانات لنزاهة الانتخابات من خلال دسترة السلطة المستقلة لمراقبتها وتقنين المال السياسي ومنح فرص الترشح والتصويت للجميع وغيرها من الضوابط الضرورية قبل الاقدام على تجديد الهيئات المنتخبة بقوانين مقبولة شعبيا.

ولو أن البيان لم يشر إلى حل البرلمان كأولوية إلا أنه يمكن أن نستنتج من فقرة أخرى أن الرئيس تبون يشاطر الرأي القائل بتعجيل الانتخابات التشريعية فقد ورد في البيان أن ما ينشر عن جلسات المحاكم من أشكال الفساد يكشف عن درجة الانحلال الأخلاقي وعمق الضرر الذي لحق بمؤسسات الأمة وهي إشارة إلى الاعترافات الأخيرة حول الفساد الفضيع الذي اعترى تشكيل البرلمان الحالي تماما كما جاء في صدر البيان الرئاسي أن إحالة مشروع الدستور على البرلمان الحالي ليس خيارا سياسيا بل اقتضته المادة 208 من الدستور، ويبدو أن الرئيس تبون الذي أمر بأن يناقش البرلمان التعديلات الدستورية قد تراجع عن قراره واكتفي بأن يعرض المشروع على التصويت دون المناقشة.

ويبدو أن البرلمان بتشكيلته الراهنة صار يشكل عبئا على سلطة الرئيس تبون الذي فضل أن يتخذ لنفسه مسافة من الحزبين اللذين يشكلان أغلبية أعضائه قبل أن يوحي من خلال البيان الأخير أن حله وشيك. الأمر الذي رفضه حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي اللذين ناشدا الرئيس بأن لا يؤاخذهما بما فعل الفاسدون ومن ورائهم العصابة. إلا أن الرئيس تبون مصر على أن “يتعزز المشهد السياسي بجيل جديد من المنتخبين”.

وبمقابل هذا السيناريو يطفو خيار آخر ينطلق من ضرورة تجديد المجالس المحلية قبل المجلس الشعبي الوطني ويملي هذا الخيار توجه الرئيس تبون لاقحام المجتمع المدني في التنمية المحلية كأولوية في أسلوب الحكامة الذي تبناه وقد تبين ذلك من اهتمامه بمناطق الظل واعتماد سياسة تنموية جوارية يلعب فيها المجتمع المدني دورا محوريا كعصب حيوي وحليف نزيه كما وصفه تبون. ولا يمكن للمجتمع المدني المساهمة في ذلك إلا من خلال الجماعات المحلية والمجالس المنتخبة بالأخص. وينطلق هذا الموقف من أن فساد البرلمان ليس اكتشافا جديدا وأن حله ليس أمرا عاجلا بالرغم من أهميته السياسية لإضفاء الصدقية على نوايا الرئيس تبون في التغيير. ثم أن برلمانا هشا مثل هذا لا يشكل عائقا أمام خيارات السلطة بل هو غرفة تسجيل كما يوصف عادة. وقد يكون ممرا مناسبا للقوانين الجديدة المتعلقة بالانتخابات والأحزاب والإعلام قبل الاقدام على انتخابات جديدة. وإذا تأكد ما يشاع عن قرب إجراء تعديل حكومي جديد فإن عمر البرلمان الحالي مرشح لأن يطول لأن انتخابات تشريعية تقتضي بالضرورة تشكيل حكومة جديدة بعدها.

وقد تكون الأسابيع القادمة كفيلة بأن تبلور موقفا نهائيا حول الأجندة المثلى التي ينبغي اتباعها لتصفية تركة الرئيس السابق بوتفليقة في المجال السياسي. وقد تكون المناقشات المقبلة حول المشروع النهائي للتعديلات الدستورية مناسبة للاستماع إلى آراء الأطياف السياسية المشاركة في العملية السياسية المنطلقة من انتخابات الرئاسة في 12 ديسمبر الماضي للإدلاء بدلوها حول المخرجات السياسية للدستور القادم.

غير أن أغلب المعارضة “الديمقراطية” وجزءا من المعارضة الإسلامية يرون أن المشكلة الجوهرية لا تكمن في المواعيد بقدر ما هي مطروحة حول نزاهة وانفتاح الانتخابات المقبلة. فهذان التياران لا يريان فرقا جوهريا بين عهد “الجزائر الجديدة” الذي بشر به تبون والعهد السابق إلا في كون النظام يستعيد أنفاسه ويسعى إلى تجديد جلده وإنتاج نخب جديدة في خدمته بنفس الأساليب التي كان يتبعها في العهد السابق. ويبقى بارومتر السلطة لقياس نجاح رزنامتها الإصلاحية هو انخراط أكبر عدد من الناخبين في الاستشارات المقبلة أولها الإقبال على الدستور الجديد وحصول أكبر وفاق حوله قبل الاتفاق على قواعد اللعبة السياسية الجديدة، فهل ستنجح السلطة في رهاناتها؟