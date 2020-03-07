نحو تجهيز المطارات والموانئ بالمخابر المتنقلة

الجزائر تتوقف نهائيا عن استيراد اللحوم في 2021

تعهد وزير التجارة، كمال رزيق، خلال لقاء جمعه مع إطارات قطاعه السبت بمنع استيراد اللحوم ابتداء من سنة 2021 لأن الجزائر قادرة على تحقيق اكتفاء ذاتي وكذا القيام بتصدير هذه المادة الحيوانية الأساسية وكشف عن مشروع لاستيراد مخابر متنقلة لكشف المواد المغشوشة على مستوى الحدود من موانئ ومطارات في كافة ولايات الوطن.

وكشف رزيق خلال لقاءه بإطارات وزارة التجارة على المستوى الوطني أنه سيتنقل رفقة مستوردي اللحوم إلى الجنوب من أجل عقد شراكة داخلية وتعويض عمليات الاستيراد في انتظار تصفية السوق نهائيا سنة 2012 وأكد الوزير أن الكميات موجودة لتغطية الاحتياطات بأسعار تناسبية تخدم الموالين والتجار مع وجود إمكانية لتحقيق فائض مع التصدير.

وكشف رزيق عن الإعداد لبطاقية وطنية والتي قال عنها أنها ستكون جاهزة في غضون 5 أشهر لتحديد الإستراتيجية الوطنية للاستيراد والتصدير، وبالتالي عدم استيراد المنتجات المتوفرة على الصعيد المحلي، ورفع الرسم الإضافي المؤقت الخاص بها كما أفاد المتحدث عن إنشاء وكالة للصحة الإستهلاكية تتشكل من ممثلي عدة وزارات تسهر على ضبط جودة المنتجات المتواجدة في السوق، مؤكدا أنه بصدد تقديم طلب لتشديد عقوبة التجار المخالفين كما أعلن وزير التجارة عن استيراد مخابر متنقلة لتوزيعها في الموانئ للكشف على أي تلاعبات تخص المتوجات المستوردة لأنه كما قال قد انتهى عهد استيراد كل شيء ولن يسمح بعد الآن إدخال مواد مغشوشة وغير المصرح بها من قبل المستوردين.

عطار ب