نحو تجديد عقد الشراكة بين الفاف و موبيليس

كشفت مصادر من داخل الاتحادية الجزائرية لكرّة القدم “للوسط” أنّ عقد الرعاية الذي وقّعته الاتحادية مع متعامل الهاتف النقال العمومي “موبيليس”، سيتم تجديده لخمس سنوات أخرى، بعد انقضاء مدة العقد الأول في نهاية سنة 2019.

العقد الجديد الذي يختلف كثيرا عن العقد الأول من حيث القيمة المالية والمزايا الأخرى، ينتظر أن يوقع بعد إقرار السلطات نهاية الحجر الصحي.

تجدر الإشارة إلى أن “موبيليس” ظفرت بعقد رعاية الفاف، في صفقة مالية ضخمة تعد سابقة في تاريخ الرياضة الجزائرية، وصلت الى مبلغ 246 مليار سنتيم سنويا للفاف خلال السنوات الخمس الماضية، مع العلم أنه تم توزيع المبلغ على رعاية مختلف المنتخبات الوطنية، وكذا المسابقات التابعة للاتحادية.

ج.ن