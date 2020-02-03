نحو إطلاق عفو رئاسي عن المسجونين

يترقب أن يعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عن عفو رئاسي يشمل المساجين وغير المساجين المحكوم عليهم نهائيا.

و ذلك حسب تعليمة من وزارة العدل إلى النواب العامون والقضاة و مدراء المؤسسات العقابية تخص مرسوم رئاسي يتضمن إجراءات العفو ،وتأتي الخطوة عقب مشاورات رئيس الجمهورية مع عدة أطراف وأصحاب تجربة وشخصيات عانت من الإقصاء في وقت سابق، حيث يتم الأخذ برأيها و التي دعت إلى إطلاق سراح المعتقلين و التي تأتي ضمن الإجراءات التي قد تساهم في إرساء الثقة والتهدئة.

و للإشارة كانت قد حرمت الصلاحيات المحددة طبقا للدستور الرئيس المؤقت للجمهورية الجزائرية عبد القادر بن صالح ، من إجراء عفو رئاسي لصالح السجناء المحكومين بأحكام نهائية.

المحلل السياسي محمد بوضياف

قرارات العفو احتواء للغضب و الاحتقان

قال المحلل السياسي محمد بوضياف في حديثه ليومية الوسط أنه من المؤكد أن الجزائر تمر بظروف جد صعبة وتحتاج إلى تعزيز الجبهة الداخلية، وجبر خواطر الكثيرين من الجزائريين الذين يتطلعون إلى مزيد من الحرية، حتى وان خانتهم التقديرات الصحيحة، أو لم يعيروا كثير اعتبار للوضع الأمني والتهديدات المتصاعدة على المستوى الإقليمي والدولي.

و يعتقد المحلل السياسي أن قرارات العفو هي بمثابة احتواء لكثير من الاحتقان والغضب، وفتح الباب واسع أمام المتذمرين من منهجية الإصلاح التي تعتمدها السلطة و أضاف ذات المتحدث أن العفو هوا طلاق نفس جديد لإدماج الجميع وانخراطهم في معركة البناء الجديدة التي يبدوا أنها عازمة على ألا تقصي أحدا وتتألف قلوب الجميع من اجل جزائر جديدة و يرى محمد بوضياف أن إطلاق صراح سجناء الرأي من شانه تهذيب مطالب الحراك والتطبيع مع ديناميكية الحرية والعدالة التي ينشدها الشعب كما أن امتداد العفو إلى بعض من له علاقة بالمسالة الاقتصادية من حيث التنمية والتشغيل هو مهر يتحمله الرئيس من اجل استدراك الخسائر الكبيرة التي يعرفها القطاع منذ انطلاق الحراك ، ومحاولة للتعويض وتامين مكتسبات قد تكرست وتنشيط لحركة بدأت تعرف الطريق نحو الإنتاج والنمو، وعلى من يستفيد منها أن يقدر ذلك ويثمنه .

ف.نسرين