نحن والغرب.. دعوة للتفاهم والتنافع!!

صالح عوض

أخذنا الكثير وأخذوا.. وتصارعنا، فغلبناهم حينا وغلبونا حينا.. أكثر من 22 قرن والبحر المتوسط بحيرة تدافع لم يعرف استقرارا.. لكنه لم ينقل الأساطيل الحربية ببارودها فقط فلقد نقل القمح كما نقل المعادن والبترول والمنتوجات والمصنوعات وأيضا الثقافة والذوق وطرائق الحياة وفنون العلوم.. ولعل التلازم بين دوله المتشاطئة أهم ما يميزه حربا آو سلما.. تميزت حروب الشمال بالعنف والقسوة وارتكاب جرائم حرب من محاكم التفتيش ومجازر الحروب الصليبية في القدس ومجازرهم في الجزائر.. وتميزت انتصاراتنا بأنها تركت في ما وراء البحر معالم حضارية، وسجلا تاريخيا كتبته قيمنا بوقائع حياة إنسانية في أرقى ما يمكن أن تكون كما يصف كتاب الشمال المنصفون..

الصراع المستمر:

قبل الميلاد بقرون دشن الاشتباك العسكري بين روما والعرب “الفينيقيين” الصراع المتواصل بين شمال المتوسط وجنوبه ومن ذلك الوقت وحتى الآن لم تضع الحرب أوزارها.. انتقلت مراكز الفعل الأوربي من عاصمة إلى أخرى في شمال المتوسط وارتفعت رايات متعددة للصراع: مرة قومية، وأخرى صليبية، وثالثة استعمارية، والاستعمار مرحلتان: قديم وحديث.. في حين وحدت الرسالة جنوب المتوسط ليصبح كتلة واحدة يتداخل أهله في مشروع حضاري واحد.. وتمكنت الدعوة الجديدة من صهر أعراق وأقوام في شخصية واحدة، بهوية حضارية واحدة، تنافست في حمل الرسالة، والدفاع عنها قرونا طويلة..

لم يكن الشمال معظم الوقت كيانا موحدا في حروبه، أو في سلمه وهدوئه، فلطالما استعرت بين ممالكه الحروب المهلكة، وقتل الأبناء وخربت المصالح، أما صعيد حروبه مع الجنوب فليس هو فقط من كان يحدد نتائج الصراع، فلئن دمروا قرطاج وإمبراطوريتها و انهوا سيطرتها على المتوسط قبل الميلاد، فلقد انطلق العرب بالإسلام بعد عدة قرون للتمدد غربا وشمالا، وسادت دولتهم قرونا عدة، لم تبلغها إمبراطورية ولا حضارة من قبلهم أو من بعدهم.. وانزاح الروم ودمرت إمبراطوريتهم، ودقت أرجل خيول الفاتحين بوابات العواصم الأوربية.

واستقر الأمر للعرب والمسلمين عموما في حضارتهم قرونا عديدة في أطراف أوربا فكان الاستقرار فرصة كبيرة لكي تبرز منهجيتهم ورؤيتهم الإنسانية أعظم الإنتاجات العلمية والأدبية والعمرانية وأصبحت الأندلس بعلمائها ومفكريها وفلاسفتها وفنانيها إشعاعا حضاريا ضروريا لإخراج العقل الغربي من استبداد الكنيسة و كبت الإقطاع والاستعباد.. إلا أن القوى التي رأت في هذا خطرا على مصالحها الفئوية جندت جيوشها من المستضعفين الذين أمّلتهم بمكاسب تحت رايات صليبية ضربت بعنف في القلب من كيان الأمة في القدس كما ضربت بعنف في أطرافها.. تغلبت الصليبية على الأمة واستوطنت بعد مجازر رهيبة في القدس بعد قيامها بإبادة أهلها أو تهجيرهم كما تغلبت على الأمة في الأندلس لأسباب منها تمزق الوحدة السياسية في الجزيرة وتشتتها على ولاءات بعضها كان للأجنبي.. لم تعد الأندلس إلى حياض الأمة منذ سقوطها، فيما عادت القدس بانتصار تاريخي، وذلك لان الأولى تقع في الأطراف أما القدس فتقع في القلب من جغرافيا الأمة وعقلها وعشقها الروحي فكانت دوما محفزا للأحرار من كل مكان للانضواء تحت راية التحرير وهكذا كان.. ولخصوصية المكان وقدرته الأسطورية على عدم الهزيمة ما كان على الصليبيين إلا واحدة من اثنتين إما الذوبان في الأمة، كما فعل التتار قبلهم أو العودة من حيث أتوا.

لقد سقطت الكنيسة في الصراع مع اللائكية في شمال المتوسط الذي دخل صراعا ذاتيا عنيفا وشرسا قبل أن يحدد وجهته السياسية والاقتصادية.. لقد بدأت القرون الوسطى في اوربا مع بداية النهضة العربية الإسلامية وانتهت مع نهاية العصر الذهبي للنهضة العربية الإسلامية لتبدأ مرحلة صراع جديدة طرفها الأول: اندفاع الغرب بفتوته وعنفوانه وجشعه الرأسمالي وحاجته لبناء دوله بثروات الجنوب وخيراته، والطرف الآخر: الأمة في حالة تراخيها وضعفها وانحسار قوة الدفع الحضاري فيها وخفتان وهج روحها.. فكان العدوان العنيف الذي بدأ بإسقاط قلاعنا واحدا بعد الآخر وإسقاط السلطنة العثمانية السياج السياسي الموحد لمعظم الأمة وبعد ذلك كله سقوط القدس.. ورغم أن شعارات الحملات الجديدة اختلفت كما طبيعة الأنظمة في الغرب عن عهد القرون الوسطى إلا أن شيئا عميقا لم يتغير ذلك هو شعورهم بديمومة الصراع مع الجنوب الإسلامي، كما أكد هذا الجنرال الفرنسي “هنري غورو” عندما وقف أمام قبر صلاح الدين الأيوبي في دمشق قائلا: “ها قد عدنا يا صلاح الدين!”

لقد قاد الفرنسيون والانجليز متفقين او متنافسين الحملات الاستعمارية الإمبريالية ضد بلادنا مشرقا ومغربا فكانت الحملة الفرنسية على المشرق العربي وكان الغزو الاستعماري الفرنسي على المغرب العربي وتبعها الانجليز في أقطار المشرق العربي والإسلامي.. وفي حروب التحرير خاضت أمتنا معاركها خلال القرن التاسع عشر والعشرين وكانت حروبا دامية تجرد فيها المستعمرون من كل شعاراتهم التي أطلقوها في بلدانهم حول الحرية والعدالة والمساواة وحقوق الإنسان.. و طردت جيوشهم من بلادنا مشرقا ومغربا وكان آخرها طرد الجيش الأمريكي من العراق.. ولكنهم أبقوا دليلا على جريمتهم ونيتهم السيئة نحو الأمة.. أبقوا الكيان الصهيوني في القلب من العرب يمارس كل أنواع التخريب في الأمة امنيا وثقافيا وسياسيا واقتصاديا.

حقبة التيه:

لم نكن مخيرين في حالة الصدمة لاسيما في الحروب الأخيرة عندما كان طرفها الآخر الاستعمار المزود بثقافة وفنون وفلسفة لبناء المجتمعات والدول.. ولقد كان الانهيار بلغ فينا مداه لاسيما على الصعيد النفسي عندما فاجأتنا الحروب بضعف جبهتنا وتضعضعها وعدم قدرتنا على إدارة الصراع مع الغزاة نتيجة فساد إداري كبير و عدم قدرة على الحشد المناسب في غياب وعي بحقيقة أهداف الاستعماريين وإستراتيجيتهم في رسم خريطة كونية جديدة تنتهي فيها أمتنا من الوجود.

في حالة الصدمة والهزيمة المعنوية أصبحنا بحكم قانون تبعية الغالب للمغلوب نقتفي خطواته في الذوق العام واللباس والفنون نقلده كالببغاء.. وبعد مرحلة أصبحت أفكارنا تقترب من منهجية تفكيره حول الثقافة والتراث والدين فظهر لدينا جيل في مشرق العرب ومغربهم كما في بقية أجزاء الأمة في تركيا وايران لا يرى إمكانية لانتقال الأمة من تخلفها وهوانها إلا باقتفاء منهج الغرب في كل العملية الثقافية والسياسية والنهضوية.. وهنا برزت الأسئلة حادة ومنفلتة تثير الفوضى الفكرية حول كل ما لدى الأمة من ثقافة ومقدس.

وكانت هذه النتيجة من أخطر تداعيات الهزيمة الأولى بل لعل هذه النتيجة هي الهزيمة المستعصية.. وفي مقابل هؤلاء برز جيل “سلفي”- والسلفية هنا منهج تفكير- يرفض أي تفاعل مع التقدم الحاصل على الضفة الأخرى للمتوسط متمسكا بأفهام غير قابلة للنقاش عن الحفاظ على الهوية والشخصية حسب فتاوى علماء قبل عدة قرون.. وكان هؤلاء في خطورتهم يتكاملون مع التيار الأول حيث التقيا على إبعاد الأمة عن إمكانية الأخذ والرد والتفاعل الايجابي مع منتجات العقل الغربي.. مع إن التيار الأول كان أكثر فاعلية على مستوى القمة مسنودا من دوائر خارجية تهيئ له الفرصة لقيادة العملية الثقافية في بلادنا، وأما التيار الثاني فكان ينتشر في القاعدة يعمق تخلفها و يحاصرها بالتحريم والتكفير ويحجب عنها رؤية الحياة.

لم يتسن لنا فهم ما يجري بعمق في شمال المتوسط أين أصاب وأين وقفت تجربته دون تقدم؟ ما هو إنساني في جهده وإنتاجه وما هو شره رأسمالي وعدواني؟ لم نقترب من فهم التطورات الحاصلة على العقل الغربي والمجتمع الغربي وما هو الأصيل منها وما هو الطارئ.. وأسهم التياران سالفا الذكر بتضليل العقل العربي وأخذه الى عالم الأوهام إما بتقديس كل شيء في إفرازات الحضارة الغربية لم يقل به غلاة الغربيين المدافعين عن الحضارة الغربية أو بشيطنة كل ما يأتي من الغرب على رأي المثل :”لا يأتي من الغرب ما يسر القلب” وترسخت في الأذهان صور نمطية غير صحيحة عن الأسرة في الغرب وعن الأخلاق والقيم، وفي عملية انتقائية بهلوانية مارس هذا التيار الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة والفتاوى في محاربة التقدم والعلوم والفنون والآداب وطرق الإدارة والسياسة.. تعزز موقف التيار ” السلفي” ما تقوم به الإدارات الاستعمارية ضد شعوبنا وتوجهها لدعم تيار العلمنة في مجتمعاتنا لإفسادها وتفتيت عراها.

حقبة الشيطنة:

عاش الشمال حالة مطابقة لما مر في الجنوب.. فهناك خاضت الدوائر الاستعمارية مكونة من مثقفين ومفكرين ومؤرخين ومستشرقين وأنظمة استعمارية عملية منهجية لشيطنة العرب والمسلمين والإسلام ووسمه بكل نقيصة وتبارى كثير من خدام الاستعمار إلى تبرير الجرائم المرتكبة في بلداننا كما فعل مفكرون وفلاسفة كما يورد الكاتب عزالدين عناية في كتابه دانتي والإسلام: “لا شكّ أنّ ثمّة هاجسًا في الفلسفة الغربية بمحاولة “التّناسي” للبُعد الإسلامي من الجذور التكوينية للفكر الغربي الحديث، كما يسمّيه المفكر الإيطالي المعاصر “ماسيمو كامبانيني” وهو نكرانٌ لطالما مُورس، منذ انطلاق الحملات الصليبية وتأثيرها القوي في إقامة جدار نفسي بين الحضارتين. وقد عمل العديد من الكتّاب الغربيين على قطع كل ما يمتّ للحضارة العربية الإسلامية بصلة. كما يبرز هذا الموقف الجائر لِفرانشيسكو بيتراركا في قولته الشهيرة: “أمقت ذلك النّسب إلى العرب” في “الرسالة الثانية إلى دوندي” التي ظهرت خلال القرن السادس عشر في كِتاب الرسائل “سينيلي”، وهو محاولةٌ للتملّص من الروابط التاريخية بين الحضارتين، أكان ذلك مع التجربة الأندلسية أو مع التجربة الصقلّية.

في ذلك المناخ ظهر دانتي أليغييري، ومع أنّه تربّى في وسط ثقافي يعبق بالحضور الفلسفي والعلمي للحضارة الإسلامية إلا أنه أصدر حكما قاسيا في مؤلّف “الكوميديا الإلهية” ضدّ الإسلام. فكما جاء في نصّه: “تعلو وترتفع “المسكيتي” أي “المساجد”” في مدينة الآثام”.. يتقاسم دانتي مع نظرائه الغربيين القول بأنّ الإسلام هرطقة مسيحية، ولذلك اِتّخذ موقفا جاحدا من المصطفى (عليه الصلاة والسلام) ومن الإمام علي (كرّم الله وجهه) على وجه التحديد، جاءت نصوصه في “الجحيم/ الثامن والعشرون” لتكشف موقفه من حضارة بأسرها، كما لم يستثن أي فريق من هذه النظرة المنحرفة العنصرية فلقد لوثت ماركس وانجلز في نظرتهما تجاه المسلمين في المغرب العربي..

إن النمطية التي شكلها علم الاستشراق للعربي والمسلم والثقافة الإسلامية لا تسمح للغربي ان ينظر للإسلام باحترام ولا للعربي بالمساواة وكما يذكر ادوارد سعيد في كتابه الاستشراق ان أي محاولة للخروج عن نمطية الصورة التي رسموها يعني مواجهة دامية معهم.

وشيطنة لإسلام والمسلمين مستمرة وكل مرة تخترع المختبرات صفة يتم بموجبها شيطنة الإسلام فمثلا الآن يستخدم مصطلح الإرهاب الإسلامي بخبث لتخويف الأوربيين من الإسلام و لتدمير دولنا وإرهاق شعوبنا.. وتتجلى آثار الثقافة الحاقدة في إسناد مجازر وحروب العصابات الصهيونية العنصرية ضد الشعب الفلسطيني.

ولكن لا يخلو الأمر من منصفين تكلموا بقوة وقرروا انه لولا حضارة الأندلس وأفكار ابن رشد لما نهضت أوربا من تخلفها ولما استطاعت أن تكسر قيود الكنيسة.. وذهب بعضهم إلى القول أن هزيمة المسلمين في بلاط الشهداء آخر نهضة أوروبا قرونا.

خطوة إلى الأمام:

بعد أن تأكد فشل إخضاع الجنوب وتبديده فهل للشمال أن يتجه إلى هدنة تاريخية لتبدأ علاقات ندية وتبادل للمنافع؟ فليس من الإنسانية ولا المصلحة أن تبقى نظرة النخب الثقافية الغربية أسيرة للدعاية الاستعمارية المبنية على التخويف والتشويه، فهذا فضلا عما يسكنه في قلوب الشعوب الأوربية من قلق واضطراب وتناقض، فهو يحرمها من إمكانية علاقات الصداقة مع جيران تاريخيين أبديين، ومن غير الإنصاف و العقل أن نظل هكذا نعيش التناقض تجاه الحضارة الغربية العبقرية وفنونها المتنوعة ونظل مقيدين بالخوف على ضياع الإسلام أو أن نرى عدم إمكانية تقدمنا إلا بالتخلي عنه..

يجب أن نعرف أن في الغرب مدنية، وفي كثير من مكوناتها جهد إنساني راق على صعيد حقوق الإنسان والعمل والتقدم في شتى المجالات العلمية وفي الإدارة.. في الغرب مجتمعات تحترم الآداب والنظام والقانون وتحظى الأسرة فيها بالاحترام.. فليس مطلوبا من الغربيين تقبل تخلف المسلمين اليوم وليس مطلوبا من المسلمين والعرب أن يتقبلوا الانحرافات والشذوذ وهيمنة رأس المال المشرع به في الغرب.. إنما المطلوب من الغرب وهو المتفوق اليوم إدراك أن العرب لهم تاريخ مجيد وقيم إنسانية وأنهم لن يتبخروا، وأن جزءا كبيرا من السبب في تخلفهم يعود لتعرضهم لظلم تاريخي من قبل الاستعمار الغربي، ولعل العقلاء في الغرب يدركون الآن أنه لابد من علاقات سوية مع جنوب المتوسط، وأن الأخطاء التاريخية لا تصححها إلا رؤية إنسانية وسياسة حكيمة لإدارة العلاقات لمصلحة ضفتي المتوسط بعيدا عن عقلية الوصاية والعدوان وإن أي خطوة في هذا الاتجاه ستجد صداها على الضفة الأخرى وعنوان هذا جميعه “فلسطين وتبادل المنافع” وإن الله غالب على أمره.