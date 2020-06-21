نحن والغرب.. حبّ و حوار وحرب

بقلم: صالح عوض

علاقتنا والغرب هي الرواية البشرية الأكثر إثارة وتعقيدا والمفتوحة على المجهول.. اختلطت فيها المشاعر مع الأوهام، والمصلحة مع الانتقام، والألفة مع المطالبة بالاستقلال، طردناه ونجري خلفه! يقاتلنا ويصر على أسواقنا.. طردناه من بلاد الشام في معركة اليرموك، وطردنا من الأندلس، طردناه من القدس وبلاد الشام وطردنا من بلاد كثيرة في شرق أوربا وطردناه من شمال إفريقيا بثورة الجزائر المعجزة وعاد إلينا بأنواع أخرى من الغزو.. ومعاركنا معه بين أخذ ورد، في كل المواقع.. تاريخ من الحرب طويل.. معارك متتالية.. كنا الأكثر إنسانية فلقد نشرنا العدل والجمال والعلم في ربوعه، وهو لم يجد ما يمنع حقده العنصري من التفلت فكان تاريخه بيننا مجازر وتجهيلا وتحقيرا، ولكن المدهش أننا نحاربه فنطرده ثم نلحق به نستدعيه وكما يبدو أننا لا نستطيع الاستغناء عنه،.. يحاربنا ويحتل مدننا ويتطاول علينا بعنصرية فجة، ثم يدعونا للحوار والتبادل التجاري و الاستفادة من ثقافته، يأخذ منا كل ما يحتاج لحياته من فلسفة وأصول علم ومواد خام، رغم انه ينكر علينا حقنا في الوصول إلى درجات التفوق العلمي.

علاقة أبدية:

إنها علاقة الجيرة التاريخية جاءت الاتصالات والمواصلات الحديثة لتجعل عواصمنا متقابلة مع عواصمه.. ولتجعل التأثير والتأثر بالغ الحساسية فيما بيننا، و بعيدا عن الشعارات والكلام الإيديولوجي فان الجسور ممدودة ومتواصلة وكثيرها في الخفاء.. وضعف أي طرف هو قوة للآخر.. علاقة حكمها قانون الصراع والتدافع قرونا عديدة قبل الإسلام وبعده.

لا يفصل بيننا المتوسط فقط بل انهر من دماء ومعاناة ولكن نرى في القرب منه أنسا ونستعين بكلماته في الحكم علينا، وبعد عشرات السنين من طردنا له أصبحنا أكثر حاجة له، وهو رغم عنصرية مستبدة في قطاعات متنفذة فيه إلا انه لا يجرؤ أن يتخذ قرارا بترحيل الملايين منا وقد أفسح لنا مجالات حيوية في مؤسساته الخدماتية على الأقل.. لا يستطيع الاستغناء عنا ونحن نجد أنفسنا مشدودين إليه.. أي سر بيننا وأي جدلية تلك التي تتحول الى موقف يجعل من لا يعرف الآخر أو يتطرف ضده إنما هو متخلف وجاهل وعنصري، فهل من سبيل لفك الاشتباك؟

علاقة الحب:

حقا ونحن نطالع صفحات الرصيد الثقافي على ضفتي الأبيض المتوسط يفاجئنا حجم كتابات كثير من المثقفين أخذوا عشقا بالأخر، وذوبانا فيه، و رأوا فيه عناصر جماله وإبداعه فمن العرب في مصر والشام والمغرب العربي من دعا إلى إتباع منهج الغرب، وسلوك دروبه في الرقي والمدنية والحضارة، بل ودعا كثيرون إلى تقليده في كل شيء في الزي وطرائق الحكم و هيئة الحديث والمعيشة بأصنافها كطه حسين وتيار التغريب جملة.. وهذا الصنف من الناس هم ممن قدر لهم العيش في الدول الغربية ورأوا طرقاتها النظيفة وحدائقها المرتبة وجامعاتها الزاخرة بالحيوية والنشاط و الحريات الممارسة في الشارع والبرلمان والصحافة وسلطة القانون والعناية بالمستشفيات ومحطات القطار والمطارات وارتاحت أنفسهم للإدارات وسهولة الإجراءات فيها ،والضمان الاجتماعي للمعوزين وذوي الحاجات بل والأكثر من ذلك العناية بالحيوان والبيئة كرفاعة الطهطاوي.. وانقسم هذا الصنف من الناس إلى نوعين أحدهما رأى ان سلوك هذا الدرب يعني التخلص من قيود الموروث الحضاري والثقافي والذي يمثل قيدا على الفهم والحركة وتولت صحف عربية الدعوة لهذا التيار المقتطف والجامعة العثمانية ل”فرح انطوان” والهلال ل”جورجي زيدان”، والثاني رأى فيه انه يتساوق مع ما دعا الإسلام إليه وانه سلوك المسلمين الحقيقيين حيث راجت مقولة “مسلمون بلا إسلام وإسلام بلا مسلمين” محمد عبده والطهطاوي.

وعلى الضفة الأخرى وجدنا كتابا غربيين ينوهون بحضارة العرب عشقا يذيب أفئدتهم في كتب مرجعية سادت الساحة الثقافية لعقود من الزمن منهم من تحدث عن شمس العرب التي تسطع على الغرب “زيغريد هونكه” وتحدثوا عن حضارتهم التي كانت الأجمل والأروع «كيف صنع الإسلام العالم الحديث» للكاتب والروائي مارك جراهام ومنهم من تحدث عن أزمة العالم الحديث وقدرة الإسلام على حلها والنهوض بالغرب من أزمته الخانقة الكاتب رينيه قينون الفيلسوف الفرنسي.. وعشرات الكتاب الانجليز والفرنسيين والبلجيك والنمساويين الذين ذابوا عشقا في الإسلام ورسوله وقدرة العرب ان يبنوا حضارة في زمن قياسي وتفرد حضارة العرب ببعدها الإنساني وقدرتها الشمولية على استيعاب الجهد البشري مع تنوعه.. . “لا يمكن أن نجد ديناً يحتل العلم والمعرفة فيه محلاً بارزاً كما كان الأمـر في الإســلام”- كونستان جيورجيو

في الغرب كتاب يدافعون باستماتة عن قيمة اللغة العربية والحضارة الإسلامية في رقي الإنسان وعن حاجة ماسة للقيم الروحية التي يحملها الإسلام.. وفي الغرب أيضا ترى تمجيدا لرموز إسلامية كبيرة كابن رشد وابن سيناء والفارابي والبيروني وابن خلدون.. (بناء الإنسانية) رويلت بريفولت: “ما من ناحية من نواحي الازدهار الأوربي إلا يمكن إرجاع أصلها إلى مؤثرات الثقافة الإسلامية بصورة قاطعة ، وإن ما يدين به علمنا لعلم العرب ليس فيما قدموه لنا من كشوف مدهشة ونظريات مبتكرة فقط، بل إنه مدين بوجوده ذاته … ولم يكن بيكون إلا رسولاً من رسل العلم والمنهج الإسلامي إلى أوربة المسيحية ، وهو لم يَملّ قط من التصريح بأن اللغة العربية وعلوم العرب هما الطريق الوحيد لمعرفة الحق” وكما قال هنري شامبون عن (الإسلام والمبادئ المستوردة) : “نحن مدينون للمسلمين بكل محامد حضارتنا في العلم والفن والصناعة ، وحسب المسلمين أنهم كانوا مثالاً للكمال البشري ، بينما كنا مثالاً للهمجية”

منطق الحوار:

من المهم ان نحدد مصطلحاتنا ونحن نناقش قضية حساسة لها علاقة بمستقبل الأمم والشعوب.. ومن هذه المصطلحات العائمة مصطلح الغرب.. فأي غرب نعني في حديثنا هنا؟ هل هو الغرب الرسمي الذي يعني الدول والأجهزة والسوق الاقتصادي، والنظام الإعلامي، والسياسات الاستعمارية والحروب المتواصلة والترسانات العسكرية؟ أم العلوم والفنون والجامعات والتقدم العلمي والإنتاج المادي الضخم وما يتبع ذلك من سلوك مدني؟ أم التقاليد وأنماط العيش والقيم؟ ثم إن الغرب ليس كتلة قومية متجانسة، ولا تاريخا مشتركا ولا دينا واحدا، بل انه تعرض لحروب داخلية أرهقت أعصابه وأودت بملايين البشر منه ضحايا.. ان طرح هذه الأسئلة السريعة يجعلنا ندقق في الحديث عن الغرب ونحدد ما المقصود من الغرب.

وهنا نسرع إلى القول أن الغرب المقصود هو الإدارات المتحكمة التي تسيطر على الحياة وتوجهها وتضع السياسات الداخلية والخارجية صاحبة القرار وصانعته في العلاقة معنا.. ولكن هذا الصنف لا يتوقف عند حدود فهو قد تغلغل في أوساط المجتمع بالثقافة والإعلام فأصبحنا في مواجهة كتلة اجتماعية على رأسها الطبقة السياسية ومن هنا يكون على الحوار المتابعة في طبقات وشرائح متعددة ومتشعبة.

ورغم أن الدعوة إلى الحوار لم تكن جادة من قبل الساسة والمعنيين بالمخططات السياسية في بلاد العرب والمسلمين.. وكانت عبارة عن دعوة لتمرير سياسات وتكريس واقع استعماري لا يراعي مصلحة الجنوب.. كالدعوة إلى نادي البحر المتوسط والقصد منه إدخال الكيان الصهيوني جزءا من الإقليم المتوسطي.

انبعثت مئات الدراسات على ضفتي المتوسط شماله وجنوبه تدعو إلى الحوار وعقدت ندوات ومهرجانات ومراكز أبحاث تؤكد على أهمية الحوار أسلوبا للتعايش على ضفتي البحر وكثيرا ما اتسمت هذه المؤتمرات بالمناورة وعدم الجدية وكأنها تريد تغطية واقع الصراع الدامي الدائر وتخديرا للمظلومين و الهاء لهم عن سلوك سبل المطالبة بحقوقهم.. لكن بلا شك تميز رجال كبار مفكرين ومثقفين وساسة في شمال المتوسط يدعون إلى احترام جنوبه وسلوك منطق آخر للتعامل معه على أساس المصالح العليا لكل طرف .

علاقة الصراع:

تبدو علاقة الحب ساذجة ونحن نتابع الحروب والمجازر التي ترتكب بحق الآمنين من أبناء العرب، ومنطق الحوار يبدو انه سبيل للتضليل فيما نرى تطبيق المؤامرات على بلاد العرب..وهذا من شأنه أن ينتج خيبة أمل كبيرة لدى كل المخلصين والعقلاء على ضفتي المتوسط، الأمر الذي يلقي عليهم تحديا حضاريا..

لقد فرضت الروح الاستعلائية والاستعمارية من قبل الدوائر الاستعمارية علاقة عدوانية من طرف واحد تم تجنيد كل الوسائل المادية والمعنوية من اجل كسر شوكة العرب وتدمير محاولات نهضتهم وجعلهم دوما بلا قيمة ولم تترك هذه الدوائر فرصة لعلاقات طبيعية قائمة على مصالح متوازنة.. ورغم الفشل الذي ينتهي بكل عدوان غربي على بلاد العرب إلا أن الإصرار متواصل على التدخل في شئون العرب بالغزو والتجسس والتخريب ودعم الانفصاليين والحركات الشعوبية.. ولقد عشنا في القرن العشرين مجازر ارتكبتها جيوش الغربيين في بلادنا في الجزائر و ليبيا وتونس والمغرب الأقصى و مصر والعراق وسورية وفلسطين.

ثم إن الدوائر الاستعمارية أمعنت في العداوة عندما مكنت الحركة الصهيونية التي تأسست بقرار غربي ورؤية غربية وسلمت لها أرض فلسطين والتي كانت تحت احتلال بريطاني منزوعة السلاح ومقموعة ومطاردين أحرارها..

وعلى مدار قرن كامل تتجدد نكبات الشعب العربي الفلسطيني قتلا وتشريدا وتشتيتا ويتم دعم الكيان الصهيوني بكل ما يجعله متفوقا على العرب أجمعين.. فبريطانيا هي من مكنت له القواعد، والسوفيت هم من زودوه بخيرة الضباط والخبراء والسكان بالملايين، وفرنسا هي من زودته بمفاعل نووي في “ديمونة” بالنقب وزودته بطائرات الميراج المقاتلة التي حسمت المعركة ضد مصر وسورية في 1967، وألمانيا التي تزوده بغواصات بحرية متطورة.. بكل أنواع السلاح الأوربي الفتاك يتم تزويد الكيان الصهيوني وهو يوجه نحو صدور الأبرياء من أبناء فلسطين.

إن القضية الفلسطينية جرح في قلب كل عربي ولا يمكن أن يحصل تطبيع لعلاقات حقيقية نافعة بين العرب والغرب دون موقف أوربي متوازن طبيعي يكيل بمكيال واحد و ينسحب من الانحياز المطلق للكيان الصهيوني.

صحيح إننا نشهد اليوم تطورات ايجابية في الموقف الأوربي السياسي تجاه عمليات الاستيطان ونتابع بدقة واهتمام هذه التحولات في الموقف الأوربي الشعبي والتشريعي حيث أصبح لفلسطين مكانة واضحة في الرأي العام ولدى المشرعين الأوربيين.. وان استطلاعات الرأي تفيد بان هناك تناميا مضطردا للتعاطف مع فلسطين وإدانة العدوان الصهيوني على اعتبار انه سبب الخطر على الأمن العالمي.. ثم إن هذا الرفض المتصاعد ضد المستوطنات يؤكد على تنامي التأييد لفلسطين في أوربا وقد وصل الأمر إلى مقاطعة لجامعات صهيونية ومقاطعة لمنتوجات صهيونية

لكن لازال الحديث عن الصهيونية طابو لا يمكن اختراقه، ولازالت على الأرض كل المساعدات والإجراءات التفضيلية تتم مع الكيان الصهيوني.. في حين لم يتم الاعتراف بدولة فلسطين والتي تنص عليها كل القرارات الدولية بل وتطالب بها المجالس البرلمانية الأوربية.. لماذا يصيبها العجز كلما طرح ملف نكبة فلسطين؟ لا مبرر لعجز الدول الأوربية عن الاعتراف بفلسطين دولة تاريخية لشعبها التاريخي؟

انه ليس الخوف من الكيان الصهيوني.. إنما لأنها غير مقتنعة بضرورة علاقات طبيعية مع العرب.. ولأن هذه الإدارات تقيم علاقتها بناء على اختلال موازين القوى، الناتجة عن اللحظة الراهنة.. وهكذا فإنها تمعن في فتح الجرح الكبير بين العرب والغرب.

وفي المقابل بلاشك نحن فقدنا الخطاب الموضوعي والمنطقي الذي من شأنه ان يعيد لصانع القرار الغربي رشده وتوازنه وليس بالضرورة من خلال الحروب إنما بلغة المصالح والعلاقة بالمثل ووضع قضايانا في ميزان العلاقات معه..

فعلى المستوى الرسمي باستمرار نحن لا نحسن إدارة العلاقات ونبدو دوما إما مهابيل نلقي بأموالنا عبثا أو مهازيل لا نقوى على قول كلمة “لا” لسياساته أو مرتمين في أحضانه ظنا أن ذلك يحمي العروش ويؤمن استقرارها.. وعلى مستوى الأحزاب والقوى الثقافية والعلمية نعاني من فوضى المطالب فلا نعرف من أين نبدأ؟ ولا نعرف كيف نحدد الخطوة الأولى فيكون الارتباك هو السمة الأساسية في مواقفنا تجاه الغرب.

ولا نغفل قوى التطرف الإرهابية على ضفتي المتوسط تلك القوى التي تعمل على تعميق روح الصراع والتناقض وهنا لابد من الإشارة إلى ما قامت به الإدارة الأمريكية من تكوين للقاعدة ومن ثم داعش وذلك لأهداف مزدوجة أولها إرهاق الدولة العربية وثانيها شيطنة الإسلام في المجتمعات الغربية.

نحن والغرب بحاجة حقيقية لعلاقات متوازنة بفلسفة التعاون والاستفادة المتبادلة وعدم الإساءة وإقامة علاقات سوية فلقد أصبح التداخل كبيرا بين سكان الشمال والجنوب كما هي المصالح.. ولقد أصبحت بلاد الشمال تحوي ملايين من أبناء الجنوب في شتى المؤسسات وهم يقومون بواجبات المواطنة بإتقان فمن العبث أن تستمر روح العداء والتربص والشيطنة والشحن العنصري..

وبمقدار ما يخطو صانع القرار الغربي نحو إنصاف الشعب الفلسطيني، والتكفير عن خطيئاته الكبرى في حق الأمة سيجد أن العرب يتجاوزون شيئا فشيئا ويعظمون علاقات التعاون والود والحوار لأن لا فائدة إستراتيجية من استعداء العرب فهم أمة لا تنكسر ولا تفنى فمن المصلحة إقامة علاقات محترمة معها.. والله غالب على أمره.