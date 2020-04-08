نحن والغرب.. أمام الأسئلة الكبیرة

بقلم: صالح عوض

نقلة بعيدة في الوعي الإنساني تلك التي أحدثتها جائحة كورونا.. فلقد أصبح واضحا أن الرابطة الإنسانية لا تصنعها الأخلاق فقط بل ومصلحة الجميع في استمرار الحياة، وان جسدها الواحد يشتكي لأي ضر يمس أي عضو فيه حتى لو حاول البعض تغطيته؟ و لقد أصبح واضحا أن الأشرار ليس لهم انتماء لدين، ولا لوطن.. وأن البشرية كلها متضررة من صنيعهم.. وهنا تكبر الأسئلة أمام الجميع -نحن والغرب- فعلى الغرب أن يجيب على الأسئلة الجديدة التي تولدت بعد عاصفة كورونا: ألم يحن الوقت للإقلاع عن منهج انفلات العلم من الضوابط القيمية؟ ما هي الخطوة القادمة الضرورية لتأسيس حياة أكثر إنسانية، وأشد حرصا على حياة الإنسان؟ بعد قرون عديدة هل آن الوقت لتحجيم نزعة القتال والاستحواذ وتطوير أدوات القتل؟ هل هناك تصور لإعادة ترتيب الأولويات للمجتمع الغربي بعد ان كشف كورونا عن عوار خطير في الرؤية والإستراتيجية؟ الى متى يظل ارتهان مصير الشعوب من قبل الرأسماليين الكبار والساسة المحترفين؟ وتطل علينا نحن العرب والمسلمين الأسئلة الكبيرة على النخب الثقافية والسياسية فينا: هل اقتنعتم بأن التقليد والانبهار الحضاري الذي سكن عقول كثير من النخبة منكم إنما هو يدور حول وهم ويجري خلف سراب؟ هل أدركتم كم خسرتم عندما حاولتم استبدال قيم مجتمعاتكم؟ هل تنتفعون بدرس كورونا فتعيدون ترتيب أولويات خطابكم وخططكم الخمسية والعشرية فتضعون مصلحة الإنسان في مأكله وصحته وتعليمه ورفاهه على رأس البرامج؟.. فلئن ساعدت حتى الآن الأقدار استعداداتكم الضعيفة وقدراتكم المتواضعة بأن أضعفت موجة كورونا في بلدانكم، فهذا ليس مضمونا دوما؟

على صعيد العقول والعمل تقف أسئلة الحياة شاخصة لابد من إجابة عليها لتجسير الهوة السحيقة بين الشمال والجنوب، وللتأسيس لحياة إنسانية كريمة أكثر تفاهما وتعايشا وسلاما لإنسان يتناوشه القلق الوجودي لأكثر من سبب.. في هذا الأفق أحاول الإشارة إلى العقبات والتحديات والأسئلة، آملا أن أقترب من الإجابة في هذا الحيز المتاح.

الوعي الإنساني:

يبدو أن كورونا أصبح عامل توعية للإنسانية بمخاطر ما كان من الممكن أن يحصل إجماع على ضرورة مواجهتها فيما قبل.. أليس من المثير للدهشة أن يكون كورونا سببا في نقص التلوث فوق المدن الصناعية كبكين و في التئام ثقب الأوزون؟ فوفقاً للباحث “دييغو لويلا” من المركز الألماني للطيران والفضاء: “بدأ عمود الأوزون فوق القطب الشمالي بالتقلص إلى المستوى الطبيعي الذي يعادل 2.2 وحدة دوبسون، وذلك منذ 14 مارس ونتوقع أن ينغلق هذا الثقب تماماً في أوساط شهر أبريل الجاري..” وكما هو معلوم فإن وجود الأوزون يحمي الحياة على الأرض من الأشعة فوق البنفسجية المنبعثة من الشمس.. ومن الجدير بالذكر أن الدول الصناعية لم تستطع ضبط سلوكها الجنوني في الحد من الانبعاث الحراري ورغم معاهدة المناخ إلا أن الرئيس الأمريكي انسحب منها بمجرد وصوله إلى الرئاسة.

صحيح أن كورونا دق ناقوس الخطر حول مآل الحضارة الغربية إلا أن العقل البشري لم يتوقف عن تأمل حركتها فمنذ كلمات الفيلسوف والمؤرخ الألماني أوسفالد شبينغلر سنة 1923 في كتابه “اندحار الغرب”: “إن الرجل الغربي شخص فخور ولكنه مأساوي، فرغم كفاحه وإبداعه فإنه لا يعرف غاية حقيقية يمكنه الوصول إليها.” إلى قول ميشيل اونفري وهو واحد من أكثر الفلاسفة الفرنسيين الجدد حضورا: ” الباخرة تغرق.ولم يتبقّ لنا سوى أن نغرق بأناقة ورشاقة” وعندما يتطرق لأعراض الإنهيار يقول: “هي أعراض لا تنذر عن إنهيار قادم بقدر ما هي تشهد على إنهيار وقع بالفعل. لقد حصل الأمر! أما عن دلائل الانهيار فإليك بعضها..” ويأخذ في تعدادها بدءا بالخواء الروحي وتصدع جدران الكنائس واضمحلال القيم وظهور العجز عن تكوين مجتمع بمعنى هيمنة الفرد الواحد الأناني المتبجح المُطالب، وموت الواجبات بينما تعطى الفرصة كلها للحقوق.. هيمنة روح الاستهلاكوية الذي يقيس قيمة الذات بما تملكه، والفساد المستشري لرجال السياسة على نطاق واسع وحصانتهم.

أما “ليوك كيمب” الخبير البريطاني في عوامل انهيار الحضارات فيصرح : “إن التطورات التكنولوجية المتلاحقة تفرض علينا تحديات ومخاطر جديدة غير مسبوقة.. أن تداعيات الأزمات الآن، بفضل النظام الاقتصادي العالمي، أصبحت أوسع نطاقا من أي وقت مضى.”

“إن الحضارة تشبه السلم المتهالك، كلما صعدت لأعلى، سقطت درجة من درجاته. فإذا سقطت من ارتفاع منخفض لن تصاب بأذى، لكن إذا صعدت عدة درجات ستكون تبعات السقوط أخطر، وإذا وصلت لارتفاع محدد سيكون أي سقوط مميتا.”

وعلى شاطئ المتوسط الجنوبي يتوارث العرب والمسلمون حنينا لحضارتهم والذي كان سقوط غرناطة بداية انهيارها.. ورغم حضورها في وجدانهم برموزها وبفنها وقوانينها وأدبها وفقهها وفلسفتها وهندستها وشعرها وفتوحاتها وجامعاتها الرائدة وانتشارها إلا أنهم لم يستطيعوا استئنافها والتقدم بفعل حضاري.. وظلوا عالة على ما يسمح لهم به من ثقافة الآخرين ومنتجاتهم فعاشوا الانحطاط الحضاري الطاحن..

نهض المفكرون العرب والمسلمون منذ عدة قرون يدعون إلى النهضة.. ولقد قامت محاولات عديدة يغلب عليها الجانب العاطفي واجترار القضايا و لم تحمل مسوغات التجديد بما يتلاءم مع تحديات معاصرة فكان الإخفاق نتيجة منطقية لها واستمر الانهيار وصولا إلى سقوط القدس وتجزئة ديار العرب وإلحاق بلادهم بقوانين التبعية الاقتصادية وأحيانا الأمنية.. وأصبحت شعوب الأمة خاضعة لمسلسل التجارب والأخطاء في الأفكار والخطط.

جاء كورونا ليكشف مدى الضياع الذي عاشه العقل العربي على أكثر من صعيد لاسيما الأسس الثقافية حيث فضح كورونا المتغربين في بلداننا والذين كانوا يرون في تقليد النموذج الغربي الحضاري السبيل الوحيد لنهضتنا، واستمرت دعواهم لإسقاط منظومة القيم والتحلل منها في مجال البناء الحضاري، وهاجموا كل مقدس لدى الأمة مفتعلين معارك جانبية صرفت الأجيال عن معاركها الحقيقية، فجاء كورونا ليكشف عن حجم الخلل القاتل في النموذج الغربي، حيث لم يكن التضخم إلا في وسائل القتل ومنطق الربح، في حين لم تحظ أهم المجالات الإنسانية –الصحة- بما يمكن أن يجنب البشرية كارثة وبائية كونية.. و فضح كورونا العقل السلفي الذي فهم أن الالتزام بالتراث والهوية هو الانعزال عن التفاعل مع ما يجري في العالم والانطواء على شكليات بعيدا عن المساهمة في التطور العلمي والتكنولوجي، و التيبس على إجابات تقليدية على التحديات المستجدة.

في هذه البيئة المتردية على الصعيد الثقافي تكونت الأحزاب ونشط العمل السياسي والاجتماعي بعيدا عن خوض معركة الوعي الضرورية والتنافس المنطقي على طريق النهضة وامتلاك سر التكنولوجيا واخذ التطاحن في هامش الصراع الحقيقي.. ولقد توج ذلك كله بأوضاع سياسية هشة تتعرض للابتزاز والاستفزاز المستمرين من قبل النظام الدولي فتقدم طوعا وكرها من كرامة الأوطان وثرواتها مقابل وعود بتجنيبها المخاطر.. وفي هذه التركيبة الثقافية الاجتماعية السياسية أهدرت ثروات الأمة وبعثرت في مشاريع اخف ما يمكن قوله إنها استهلاكية، أو في حروب بينية في المنطقة العربية فبرز قانون التبعية والتوزع على اللاعبين الإقليميين والدوليين.

أزمة كونية:

أصبح العالم أكثر ترابطا وتشابكا من أي وقت مضى.. وإن انهيار المجتمعات له تداعيات وخيمة على بعضها فلقد أحدث انهيار الوضع في العراق وسورية وتدفق ملايين المهاجرين خللا أمنيا واجتماعيا في أوربا دفع الدول الأوربية الى التنازل عن روح قوانينها في حق الاستيعاب للاجئين كما شاهدنا في الآونة الأخيرة. كما ان كل ما يحصل نتيجة التغييرات العميقة في المجتمعات الغربية يلقي بثقله على الشاطئ الجنوبي للمتوسط وربما نكون وصلنا إلى هذه النقطة بالفعل في ظل انتشار الأسلحة النووية وانتشار الأوبئة الفتاكة التي قد تكون فلتت من معالم ومختبرات صناعة الأسلحة البيولوجية.. إن تبعات أي سقوط أو انهيار في الحضارة الغربية لا يمكن إصلاحها وقد تودي بالجميع لاسيما انه لا يوجد بديل حضاري جاهز يرث الحضارة الغربية ويقود البشرية إلى بر الأمان.

نعيش تضاعفات الأزمة الكونية اليوم لسببين أولهما جنوح الحضارة الغربية وتطرفها لاسيما في شقها الأمريكي الذي أوصلها إلى الطريق المسدود وبداية الانحسار والانهيارات والثاني هو غياب العرب والمسلمين -بما لديهم- في الهامشية والتشتت جراء تعرضهم لجنون المشاريع الطائفية والتطرف.. هنا لا حديث عن الصين فهي لا تمثل بديلا حضاريا وهي امتداد مادي للنموذج الاقتصادي الغربي تتسم بكل ضوابطه وهي شريكة له في صنع الأزمة الكونية وفي نشوء اختلالات في الطبيعة والتضاريس.

لم تستطع وسائل الإعلام التابعة لمجموعات رأس المال العالمي ولا صناديق المال ولا هوليود ولا المنظمات الدولية تغطية حجم الفضيحة التي تعيشها الإدارة الأمريكية في مواجهة الأزمة. كما أن الأزمة أظهرت غياب العرب والمسلمين عن العصر وتحدياته المحتملة والقائمة.. الأمر الذي يعني تماما أننا نواجه أزمة كونية يدفع الإنسان من عمره وأمنه واستقراره ثمنا لها.

أجل إننا أمام أزمة كونية وما كورونا إلا عرض لمرض مستفحل في روح الحضارة الغربية.. مرض ينتج من الأمراض ما يتسرب في حياة الشعوب بشكل مرئي او غير مرئي ما يجعل الفناء معلقا على رؤوسها، أما الوباء في حد ذاته فهو إجابة على التفلت غير السليم للصناعة والتكنولوجيا من منظومة القيم الإنسانية فلم يصبح لها هدف سوى استعباد الشعوب وتفجير الحروب واستيعاب الطاقات الفاعلة وتسييرها ضمن الآلة لدر الأرباح.. ولا تقف خطورتها عند هذا الحد بل تعدته لتخريب الطبيعة وإحداث تغييرات من شأنها تدمير الحياة البشرية كما حصل جراء التلوث والاحتباس الحراري.

ومن جهة أخرى فلا يمكن تخيل استمرار تبديد هذه الثروة الهائلة عند العرب والمسلمين وعدم الاستفادة من هذا الموقع المتوسط الحساس و تجميد حيوية المحرك الحضاري لديهم.. لا يمكن تخيل ان تبدد ثروات الأمة في حروب تقودها الدول والأحزاب والمليشيات العربية في أكثر من مكان فهذا الحمق ليس مضرا فقط بالعرب والمسلمين بل هو تعطيل حقيقي للعرب والمسلمين عن القيام بدور منشود وضروري لهم على الصعيد العالمي كما انه مجال لإطالة عمر الانتهازيين الدوليين بضخ الأسلحة وتشغيل المصانع الحربية.

الخروج من الأزمة:

يقول الخبير البريطاني ليوك كيمب: “ويجمع المفكرون والمنشغلون بواقع الحضارة الغربية إلى ان الخطوات التي يجب اتخاذها لتقليل احتمالات الانهيار:تقليل الانبعاثات، وردم الفجوة بين الفقراء والأغنياء، وعلاج التدهور البيئي وتنويع روافد الاقتصاد. والأهم من ذلك التوقف عن إنتاج التكنولوجيا الخطيرة سهلة الانتشار..” بمعنى واضح ضبط العلم بقيم إنسانية ثم لجم الجنون الرأسمالي الذي يحرق الأرض بالحروب والفتن من أجل الربح.. فالي أي مدى ينجح الغرب وفي مقدمتهم الأمريكان في تحقيق ذلك؟

من جهة أخرى تقف الحضارة الإسلامية والتي كما يقول الفيلسوف الفرنسي ميشيل اونفري: “لا يجب مقارنتها بأي حضارة أخرى إذ لا يوجد مقياس لقياس القوى في مثل هذه الأمور. فقد تعرف الحضارة الإسلامية استعادة لحيويتها بعد فترة راحة كما يحدث أحيانا لنباتات معينة تعود إلى الحياة بعد فترة من السّبات. ومن هنا لا يمكن أن نتكهن بمستقبل هذه الحضارة إذ مع مرور الوقت، وارتباطا مع التكنولوجيا والحداثة والرأسمالية، يمكن جدا أن تولد نسخة جديدة غير مسبوقة. فكل الحضارات الراقية المهذبة فرضت نفسها في بداياتها في زمن كانت تسود فيه البربرية.”

وفي كلمات ليوك كيمب البريطاني و ميشيل اونفري تلخيص لما يجب القيام به غربيا في تعديل وجهتهم وعربيا بمحركهم الحضاري ومنظومتهم القيمية.. فإلي أي مدى يتلقى المثقف العربي والمسئول العربي هذه الإشارات الكونية، ورسائل التحدي الكبير، بجدية فينخرط الجميع في عمل راشد برؤية حضارية إنسانية؟