نحن أقوياء ولا نخشى التحكيم الدولي

* جاهزون لتحديات ما بعد كورونا

* إمضاء وشيك على عقود في الإنتاج والبتروكيمياء و الخدمات

* تحقيق الاكتفاء النفطي في الجنوب

كشف الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، توفيق حكار، أمس، بعين أمناس، أن كميات الإنتاج البترولي والغازي للمجمع، لم تتراجع و حافظت على نفس مستوياتها، بالرغم من تقليص عدد العمال، حتى على مستوى مراكز الإنتاج، كإجراء وقائي ضد تفشي وباء كورونا.

وقال حكار في تصريح للصحافة، عقب نهاية زيارته التفقدية للعديد من المنشآت النفطية والغازية بولاية إليزي، أنه رغم الظروف الصحية الصعبة التي يمر بها العالم، بسبب تفشي وباء كورونا، وتقليص عدد العمال كإجراء وقائي لتفادي تفشي الوباء، إلا أن الإنتاج لا زال في نفس المستوى و الوتيرة المعتادة.

وأشار المسؤول ذاته، أن المنصات النفطية والغازية بعين أمناس، تواصل إنتاجها بنفس الكميات، وبتجنيد 35 بالمائة فقط من العمال، مضيفا إلى أن هذه الإجراءات تم اتخاذها كذلك، على مستوى المديرية العامة، وأنه تم تنظيم أكثر من 3000 اجتماع داخلي و خارجي، عبر تقنية التحاضر عن بعد، و تم الاتفاق و الإمضاء على عدة اتفاقيات مع شركاء أجانب بهذه الطريقة.

سوناطراك أول مؤسسة أنشأت خلية أزمة لمواجهة تحديات كورونا

خاصة إن سوناطراك كانت أول مؤسسة في الجزائر، أنشأت خلية أزمة لمواجهة تحديات وباء كورونا، لأن أول حالة كورونا في الجزائر، تم تسجيلها لدى رعية أجنبي يعمل لصالح سوناطراك، و منذ ذلك الحين، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، خصوصا وضع العمال تحت الحجر لمدة 15 يوما، قبل الشروع في العمل في أي موقع، زيادة على دعمهم بكل وسائل الوقاية – يضيف ذات المسؤول -.

في حين أكد حجار أن الوضعية متحكم فيها، مشيرا إلى أن عدد الحالات المؤكدة بإصابتها بفيروس كورونا، على مستوى سوناطراك، وكل فروعها يتراوح بين 100 و 150 حالة، و هو رقم ضعيف جدا حسبه، مقارنة بعدد العمال الذي يفوق 140.000 عامل، منوها بالمناسبة، أن مجمع سوناطراك بدأ في التحضير لمرحلة ما بعد كورونا، حيث سيتم في المستقبل القريب حسبه، الإمضاء على العديد من العقود، في الإنتاج والبتروكيمياء و الخدمات.

تحقيق الاكتفاء النفطي في الجنوب

من جهة أخرى، أفصح المدير العام لمجمع سوناطراك، إنّ من بين المشاريع الأولوية في البيتروكيماوية، يوجد محطة التكرير بحاسي مسعود، بطاقة 5 مليون طن سنويا، الذي تم الإمضاء على اتفاق إنجازها في بداية السنة الجارية، مضيفا أن الدراسات التقنية هي حاليا بصدد الإنجاز، على أن يتم الشروع في الإنجاز الهيكلي، مع بداية السنة المقبلة، بهدف تحقيق الاكتفاء بالجنوب، مؤكدا بالمناسبة أنه سيتم مستقبلا، الانطلاق في مشاريع أخرى، مشابهة بتيارت و سكيكدة.

هذا ويحوز المجمع على مشاريع أخرى، لتحويل المواد البترولية إلى بلاستيك، حيث تم إمضاء مشروع مع شريك أجنبي (توتال)، على مستوى أرزيو، ويوجد كذلك مشروع ثاني على مستوى تركيا، بالشراكة مع الأتراك في نفس الميدان، حسب ذات المسؤول.

وبخصوص وجود مشاريع أخرى قيد الدراسة ، أشار حكار أن هناك مشروع ضخم لتحويل الغاز و النفط إلى مواد بلاستيكية، ذات قيمة مضافة على مستوى ولاية سكيكدة، و هو الآن في مرحلة المشاورات مع شريك أجنبي، بقيمة 6 مليار دولار، وكذا مشروع آخر للميتانول، ومشتقات الميتانول، وهو مشروع ضخم بحوالي 6 مليار دولار، هو قيد الدراسة و المشاورات مع شريك ثاني، هذا إلى جانب مشروع ثالث تابع لوزارة الصناعة، لكن ستشارك فيه سوناطراك و هو مشروع استخراج الفوسفات وتحويله بقيمة 6 مليار دولار، و الذي هو قيد الدراسة، وسيتم قبل نهاية السنة، الإمضاء مع شريك لمباشرة إنجازه.

في سياق متصل، حث نفس المصدر، لدى تفقده لوحدتي إنتاج النفط ونقل الغاز بعين امناس، المسؤولين على الرفع من نسبة الغاز المسترجع، من 25 بالمائة إلى 40 بالمائة باستعمال التكنولوجيات الحديثة، مشددا كذلك على ضرورة التقليص من نفقات الاستثمار، خصوصا في تجديد الوحدات وباللجوء إلى التقنيات الحديثة التي تسمح باستثمار أقل واستغلال أمثل للإمكانيات المتاحة.

سوناطراك لا تخشى التحكيم الدولي

من جانبه، كشف رئيس مجمع سوناطراك ، توفيق حكار، أن مجمعه بصدد التفاوض مع الشركة الإسبانية “ناتورجي”، حول أسعار الغاز، مؤكدا في رده على أسئلة الصحافيين، أن سوناطراك مستعدة للتحكيم الدولي، إذا لم يتم التوصل إلى توافق قبل نهاية جويلية المقبل، ومذكرا في ذات السياق، بالعلاقات التي تربط المجمع الوطني بالشركات الإسبانية، في مجال تسويق الغاز، والتي تزيد عن 50 سنة، مشيرا إلى أن البنود التعاقدية بين الطرفين، تسمح بمراجعة دورية للأسعار حسب تطور سوق الطاقة.

كما أشار في نفس الصدد، أن هناك بنودا أخرى تسمح بإيجاد حلول للنزاعات، من خلال المفاوضات بين الطرفين، و اللجوء للتحكيم الدولي في حال لم يتم التوصل إلى توافق بين الطرفين، قبل نهاية الآجال المحددة للمفاوضات، مؤكدا أن التحكيم الدولي ليس “حتمية”، لكنه يعتبر واحد من الحلول المكرسة في العقود ، والتي من شأنها تسوية النزاع، خاصة أنه في حالة اللجوء إلى التحكيم الدولي حسبه، سيتم تقديم كل أوراقنا لضمان حقوقنا، مشيرا إلى أن سوناطراك قد ربحت في الماضي العديد من القضايا، من خلال هذا الإجراء، و أنها لا تخشى هذا الإجراء الذي ستلجأ إليه من موضع القوة.

حيث ذكر المسؤول الأول في سوناطراك، أن هذا النوع من العقود يتم التوقيع عليه لمدة قد تصل إلى 30 سنة، لكنه يتميز بنوع من المرونة تسمح بمراجعة الكميات الموفرة و الأسعار، موضحا أنه يتم مراجعة البنود بصفة تلقائية كل سنتين أو ثلاثة سنوات، من أجل السماح للأطراف، بالتكيف مع المعطيات الجديدة للسوق، وكذا بالدفاع عن مصالحها الاقتصادية و مكتسباتها.

مريم خميسة