نحر أضاحي العيد يجب ان يكون في ظروف تحفظ الصحة العمومية

الأولى
عن سارة يوبي 683

اللجنة الوزارية للفتوى تؤكد
أصدرت الجنة الوزارية للفتوى بيانا توضيحيا بخصوص شعيرة الأضحية في الظروف الاستثنائية التي تعرفها البلاد مؤكدة فيه أن أضحية العيد سنة مؤكدة للقادر عليها وتسقط في حق العاجز عن شرائها، وأن تطبيقها لابد من أن يكون في ظروف تحفظ الصحة العمومية ولا تلحق الضرر بالنفس الانسانية.
كما أكدت أنه يجوز ذبح أضاحي العيد في اليومين الثاني والثالث من أجل تفادي الاكتظاظ والتجمعات، مشددة على ضرورة عدم الذبح في الشوارع والطرقات، داعية المجتمع المدني ولجان الأحياء لمساعدة المواطنين في عملية الذبح مع الحرص على تعقيم أدوات الذبح والسلخ واجتناب تبادلها مع التقليل من عدد المشاركين في العملية.
وحثت لجنة الفتوى على تفعيل خدمة توصيل الأضاحي إلى البيوت مع التقيد الصارم بارتداء الكمامات الوقائية في كل المراحل المتصلة بالأضحية من وقت شرائها إلى نهاية عملية الذبح، داعية المواطنين إلى تفادي الزيارات العائلية خلال أيام العيد المبارك وزيارة المقابر والاكتفاء بصلة الرحم عبر وسائل التواصل الاجتماعي

عطارب

ربما يعجبك هذا أيضا المزيد من مقالات هذا الكاتب

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك