نحر أضاحي العيد يجب ان يكون في ظروف تحفظ الصحة العمومية

اللجنة الوزارية للفتوى تؤكد

أصدرت الجنة الوزارية للفتوى بيانا توضيحيا بخصوص شعيرة الأضحية في الظروف الاستثنائية التي تعرفها البلاد مؤكدة فيه أن أضحية العيد سنة مؤكدة للقادر عليها وتسقط في حق العاجز عن شرائها، وأن تطبيقها لابد من أن يكون في ظروف تحفظ الصحة العمومية ولا تلحق الضرر بالنفس الانسانية.

كما أكدت أنه يجوز ذبح أضاحي العيد في اليومين الثاني والثالث من أجل تفادي الاكتظاظ والتجمعات، مشددة على ضرورة عدم الذبح في الشوارع والطرقات، داعية المجتمع المدني ولجان الأحياء لمساعدة المواطنين في عملية الذبح مع الحرص على تعقيم أدوات الذبح والسلخ واجتناب تبادلها مع التقليل من عدد المشاركين في العملية.

وحثت لجنة الفتوى على تفعيل خدمة توصيل الأضاحي إلى البيوت مع التقيد الصارم بارتداء الكمامات الوقائية في كل المراحل المتصلة بالأضحية من وقت شرائها إلى نهاية عملية الذبح، داعية المواطنين إلى تفادي الزيارات العائلية خلال أيام العيد المبارك وزيارة المقابر والاكتفاء بصلة الرحم عبر وسائل التواصل الاجتماعي

عطارب