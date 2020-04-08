نحذر من الاستعمال العشوائي لوسائل التعقيم

*دعم الأطباء ورفع المعنويات واجب وطني

*الحجر الصحي هو البديل المتاح للوقاية

*الدولة تزن خطورة الوضع وتراهن على كفاءات وطنية

في حوار صحفي خص به “الوسط ” حذر الدكتور الطبيب العام “محمد كواش ” من الاستعمال المفرط والغير مدروس لأدوات التعقيم بالمنازل وبمختلف المؤسسات ومرافق الدولة العمومية مشيرا إلى طرق سليمة في استعمال وسائل الوقاية التي تستعمل بشكل يومي لمواجهة مخاطر وباء “فيروس الكورونا ” واعتبر المختص والخبير الدولي في السلامة المروية والطب العام أن هناك انعكاسات سلبية وخطيرة للغاية على العون البلدي المكلف بتعقيم البنايات والعمارات ومختلف المرافق إذ يمكن لهذه الأدوات أن تسبب له أمراضا منها ضيق التنفس وأمراض أخرى تطال الصدر داعيا وبإلحاح إلى ضرورة تكوين الأعوان المسخرين لهذه العملية على التدابير الوقائية قبل الدفع بهم في عمليات التعقيم إذ يجب أن يكون “القفاز , القناع , اللباس الواقي ” ضامنا لسلامة العون والمكلف بالتعقيم منوها في ذات السياق بالمجهودات الجبارة التي يبذلها أعوان وإطارات الدولة من عمال البلديات وموظفي مختلف مصالح الإدارات المعنية بالمواجهة وأسلاك الأمن والدرك والجيش الوطني الشعبي

*كيف ترون أهمية أدوات التعقيم في مواجهة مخاطر وباء “فيروس الكورونا ” ؟

*في بداية هذا الحوار الصحفي الهام دعوني أتقدم بالشكر الجزيل لجريدة “الوسط الجزائرية ” على هذه الالتفاتة المتميزة التي تتيح للأطباء العامين والمتخصصون للحديث عن العديد من هواجس الرأي العام فيما تعلق بوباء “فيروس الكورونا ” أتابع سلسة اللقاءات الصحفية التي تعرضها الجريدة في نشاط نوعي في سياق الظرف الدقيق وإجابة على سؤالكم الهام والمباشر فإني أؤكد من موقعي كطبيب أن دور مواد التعقيم في مواجهة وباء فيروس “الكورونا ” يبقى بطبيعة الحال محدود للغاية وهذه الأدوات ما هي إلا تدابير وقائية وليست علاجية ويجب الانتباه إلى هذه المسالة جيدا إذ هناك فرق واسع بين الوقاية وهي سلوك استباقي وبين العلاج الذي يكون بعد تسجيل الإصابة بالداء ولكن نوصي بكل تأكيد على استعمال مواد التعقيم خاصة البسيطة منها في البيوت لانها تحمي المواطن من أي مخاطر متوقعة جراء انتشار سريع ل”الفيروس الخطير ” ونؤكد في هذا السياق على ضرورة استعمال سوائل والمواد المعقمة بحذر ودون مبالغة وذالك في إطار محدود حين يتحرك المواطن فقط ولا يمكن استعمالها بطريقة عشوائية كما إني أنصح الأعوان وحتى بعض الشباب الذي يبادر إلى تعقيم الأحياء السكنية إلى ضرورة توخي الحذر والحيطة وعدم تعريض حياتهم للخطر خاصة وإني أشاهد أن الكثير من المؤطرين لهذه العملية بالذات لا يرتدون الألبسة الواقية الضرورية ولا نجد تدابير وقائية نؤكد عليها كأطباء في هذه العملية الدقيقة لذا استغل هذه السانحة الإعلامية لنتقدم برسالة لكل من يعنيه الأمر انه يجب على الجميع توخي الحذر والحيطة في استعمال مواد التعقيم التي تسبب هي الأخرى إذا لم تراعى تدابير الوقاية أثناء الاستعمال أمراض في غاية الخطورة.

*كيف ترون وضعية الوباء على ضوء المستجدات الأخيرة ؟

*لا يمكنني في هذا المقام وإجابة على سؤالكم الهام إلا أن أجيب من موقعي كطبيب فالدولة لها الآن لجنة وطنية مكلفة من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بعرض المعطيات الوطنية عن انتشار “الوباء ” و”الوضعية الحالية التي تخص هذا الفيروس الخطير ” ثم أن وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات تعمل ضمن هذا التوجه وضمن تدابير تأطير الوضع بمشاركة كل القطاعات وطاقات الوطن بما فيها الإعلام الذي أؤكد أن دوره هام وفعال في إدارة جوانب هامة في الأزمة الصحية الخطيرة التي تواجه بلدان العالم وبلادنا الغالية وبالنسبة للوضعية الحالية فبكل صراحة يجب التأكيد على الحجر الصحي والإبقاء عليه وهو البديل المتاح مع وجود مؤشرات جدية للغاية تخص برتوكول العلاج المفعل الذي يحقق نتائج في غاية الأهمية حسب تأكيدات رسمية ولكن رغم هذا يجب الانتباه أن التعبئة الشاملة للمواطنين يجب أن تتواصل بنفس الإيقاع الحالي الذي يفرض صرامة في تطبيق الحجر الصحي ولا يمكن أن نجامل الوضع كثيرا فالوباء خطير للغاية ويتطلب حذرا ويقظة وتجنيدا لكافة القطاعات والمؤسسات بما فيها المجتمع المدني لمحاصرته والقضاء عليه بعون الله باردة صلبة .

*كيف تمارسون نشطاكم الطبي في هذه الظروف الصعبة ؟

*بل إنني اسخر نفسي وجهدي لله وللوطن ولشعبنا العظيم في هذه الظروف الصعبة وأعرض خدماتي في مختلف المجالات التي أملك فيها خبرات هامة تحت تصرف الدولة الجزائرية وهو نبض كل طبيب جزائري غيور على وطنه وإني أمارس نشاطي المهني طبيب بشكل عادي وأتابع عن كثب بحكم اشتغالي أيضا في تنشيط برامج إذاعية واقتراب مع النشاط الخيري والجمعوي في مجالات دعم ومرافقة المرضى المصابين بأمراض مزمنة ونسخر كل جهدنا العلمي والبدني لمواجهة هذا الوباء الخطير الذي كشف في الحقيقة حاجة الدولة لمنظومة صحية نوعية ترتكز على الوقاية الصحية ودعم الأطباء وتحسين ظروف العمل المهنية وسنسعى بعون الله إلى تقديم مقترحات هامة بعد الخروج سالمين بإذن الله من الوباء الخطير إلى وزارة الصحة

*رسالتكم للمواطن في هذه الظروف الصعبة ؟

*أدعو من “الوسط ” جميع المواطنين إلى الالتزام بالحجر الصحي وتطبيق التدابير الوقائية في المنازل لحماية حياتهم وحياة أبنائهم كما أني أرجو أن تواصل السلطات مجهوداتها في التكفل بالحالات المصابة بالفيروس وتعمل على الاستفادة من دروس الظرف الصعب الذي يفرض في الحقيقة الانتباه إلى ثقافة الوقاية لتكون سلوك حياة كما يفرض الظرف مراجعة شاملة لوضعية القطاع الصحي خاصة في مجال إدارة الأزمات التي ترتبط بالقطاع وهي موجودة ومتوقعة في أي وقت والكورونا مثال حي يجب ان نستخلص منه الدروس والعبر وننطلق في بناء مؤسسات فعالة لادارة القطاع برؤية عميقة يكون فيها العنصر البشري مفتاح النجاح.

حاوره محمد مرواني