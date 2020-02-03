نحذر من استغلال ملف الهوية لنشر الفتنة

نبارك قرارا إيداع 150 مليون دولار في البنك المركزي التونسي

مستقبل الجزائر في التكتل مع تركيا

التبعية لفرنسا دمرت الاقتصاد الوطني

كشف رئيس حركة حمس عبد الرزاق بأنه لحد الآن لم يتلقى أي دعوة بخصوص المشاورات التي باشرها الرئيس مع عدد من الأحزاب السياسية و الشخصيات الوطني في إطار التعديل الدستوري، في حين عبر استعداده للحوار في حالة ثم استدعائه خاصة أن الجزائر متجهة نحو صفحة جديدة و قطيعة مع النظام السابق .

رد عبد الرزاق مقري أمس على كل ماتم تداوله بخصوص إقصاء حركة حمس من المشاورات التي باشرها الرئيس عبد المجيد تبون بسبب مقاطعتها للرئاسيات الماضية، قائلا :”عدم استدعائنا للحوار لحد الآن ليس عقاب لنا قاطعنا الرئاسيات الماضية، مسار المشاورات مزال لم ينتهي هناك إرادة مشتركة بيننا ،ولا حرج لنا في حالة لم يتم استدعائنا، نحن نرحب بالحوار و الدخول في صفحة جديدة خاصة أننا متجهون نحو وضع جديد “.

أما فيما يتعلق بطريقة المشاورات، اعتبر مقري بأن طريقة المشاورات لا يهم أن تكون ثنائية أو جماعية، العبرة تكون في صدق هذا الحوار، نحن مع الحوار الجماعي والثنائي للبحث في عن المصلحة الوطنية.

الملف الليبي سرّع من زيارة قيس للجزائر

علق عبد الرزاق مقري على زيارة رئيس تونس قيس للجزائر، معتبرا بان زيارته كانت متوقعة خاصة أنه سبق وأن قال بأن أول بلد سيزوره هو الجزائر، مبرزا بان الملف الليبي سرع من هذه الزيارة.

و اعتبر رئيس حركة حمس عبد الرزاق مقري بأن زيارة الرئيس التونسي للجزائر كانت متوقعة ، خاصة أن المنطقة تعرف العديد من الأحداث والمخاطر على الحدود ، مشيرا بان الزيارة كانت ناجحة و نتائجها إيجابية

وقال عبد الرزاق مقري بأن الملف الليبي سرع هذه الزيارة، خاصة أنهما يتطابقان في السياسية الخارجية، مبرزا بأن الزيارات تمحورت حول ملفي السياسة الخارجية و التبادل و التعاون الاقتصادي، قائلا ” بخصوص الملف الخارجي لبيا تتفق مع الجزائر بأن حل الأزمة الليبية يجب أن سلمي بين اللبيبين بين الأشقاء الليبيين ،بعيدا عن التدخل الأجنبي

نبارك قرارا ضخ 150 دولار في البنك المركزي التونسي

بارك رئيس حركة حمس عبد الرزاق مقري ما قام به رئيس الجمهورية بمساندة تونس وضخ 150 مليون دولار في البنك المركزي التونسي، معتبرا بأن ذلك صفقة إيجابية وهي في صالح الجزائر.

وقال عد الرزاق مقري “نبارك ونرحب بقرار ضخ 150 دولار في البنك المركزي التونسي ،نحن قد سبق وأن طالبنا بهذا في وقت مبكر بعد الثورة التونسية لمساندة تونس ، لذلك نعتبر بأنها صفقة رابحة ، فنجاح و تحرك الاقتصاد التونسي سيكون في صالح الاقتصاد الجزائري ،فهي ليست هبة ، أموال وضعت من أجل استقرار العملة التونسية وضمان الاقتصاد التونسي ،يجب أن نفهم بأن سلامة اقتصاد التونسي له انعكاسات إيجابيات على الاقتصاد الجزائري فهما منطقة واحدة وشعب واحد ، فروح فكرة المغرب العربي قرار سياسي من أجل التعاون الاقتصادي.

وشدد المتحدث على ضرورة إعادة النظر في المقاربة الاقتصادية بين البلدين، مشيرا ” المقاربة التي يجب أن يتم تبنيها يجب أن تتجه نحو الاقتصادي الحقيقي على جميع المستويات الفلاحة و الصناعة،ل بناء المؤسسات و إنشاء الشركات و تنمية على الحدود ، لتحقيق الاندماج الاقتصادي بعيدا عن الريع “.

مستقبل الجزائر في التكتل مع تركيا

رافع عبد الرزاق مقري لتكتل الجزائرمع تركيا و عدد من الدول المتطورة في إطار التبادل و التعاون الاقتصادي، مشيرا بأنه الجزائر هي محافظة على عقيدتها و لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول، لا يمكن أن تحافظ على مصالحها تتعاون مع الدول الأخرى دون الدخول في التكتلات .

وشدد مقري بأن مصلحة الجزائر في تنويع التكتلات في إطار التبادل و التعاون، مشيرا بأنه يجب أن تكون تركيا و الصين و الدول المتطورة هي محور هذا الاتجاه

وأكد المتحدث مصلحتنا ليست في التبعية لفرنسا دمرت الاقتصاد وأفقرت الجزائر، قائلا “الجزائر لم تضغط على فرنسا بما يلزم، المسؤولين السابقين أعطوها ميزة تفضلية، و جعلوا الاقتصاد الوطني مرهون بالإرادة الفرنسية و كانت فرنسا تستغل خيرات الجزائر ، فهم لم يقوموا بواجبهم ،فمستقبل العلاقات مربوط بهذا الرصيد التاريخي على فرنسا أن تعتذر و تعوض ، وأن تتحمل مسؤوليتها التاريخية “.

ندين مواقف بعض الدول العربية من صفقة القرن

عبر عبد الرزاق مقري عن رفضه لصفقة القرن، مدينا مواقف بعض الدولة العربية من ذلك ، أين شدد بأن تحرير فلسكين من الكيان الصهيوني لن يحل سياسيا ، و إنما القضية يجب أن تحل على بالطريقة الجزائرية، من خلال التوجه نحو إلى الكفاح المسلح و لا حل و خطاب يفهمه المستعمر سوى الكفاح المسلح ،

أما بخصوص التعديلات التي يجب أن يشملها الدستور الجديد ، قال مقري ” يجب أن يكون الدستور الجديد على مقاس الجزائر و ليس على مقاس الرؤساء التي يحكمونها، شكلنا لجنة بهذا الخصوص، سنعقد ندوة وطنية سيكون لنا رؤية واضحة من خلالها ، يجب التوجه النظام البرلماني ، و تغيير طبيعة النظام ،يجب أن تنبثق من الأغلبية البرلماني حتى يجد الشعب أصواته تكون حكومة تمثله، إصلاح قانون الانتخابات و تطويره بما يصمن نزاهة الانتخابات ، التوقف عن التزوير الانتخابي ، استقلالية القضاء ، مضيفا “ويجدر الإشارة بان الإشكال ليس في النصوص و إنما في عدم تطبيقها و الدوس على الدساتير”

ملف الهوية مطية لزرع الفتنة

بخصوص ملف الهوية، قال مقري ” لانريد فتح ملف الهوية لمحسومة من حيث النصوص، فهناك من يريد أن يستغل هذه الملف لإشعال نار الفتنة، هناك قوى ايديلوجية لا علاقة بالسياسية، وتيارات العلمانية ذات تطرف خيالي و غريب تريد الاستثمار في هذا الملف “.

إيمان لواس