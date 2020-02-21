نحذر من إختراق الحراك داخليا و خارجيا

بعض الإضرابات غير بريئة وتضر بسمعة البلد

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أن مواصلة عدد من الجزائريين لحراكهم الشعبي بطريقة سلمية هو ظاهرة صحية ديمقراطية غير أنه حذر من اختراق بعض الجهات لهذا المسعى وانتقد الرئيس بعض الإضرابات التي وصفها بغير البريئة والتي تضر بسمعة البلد , كما تعهد الرئيس بقدرة الجزائر على حل الأزمة الليبية خاصة وأنها تملك ثقة كافة الأطراف .

أبدى رئيس الجمهورية في لقاء الدوري مع وسائل الإعلام الخميس الفارط عدم معارضته لاستمرار الحراك الشعبي لأنه كما قال ظاهرة ديمقراطية وصحية خاصة كما قال ظل السلمية وبالتالي فهو حسبه ظاهرة صحية أنقذ الدولة من الانهيار ووضع حد لتصرفات غير مقبولة في إشارة منه ما كان سائدا خلال النظام السابق الذي أصر على العهدة الخامسة للرئيس بوتفليقة , غير انه حذر بلهجة شديدة من محاولات اختراق الحراك الشعبي من أطراف داخلية وخارجية .

وبعد أن أشاد بالنتائج الإيجابية التي حققها الحراك الشعبي الذي دخل عامه الأول جدد الرئيس تبون بمواصلة الاستجابة لمطالب الحراك الشعبي وحل مختلف المشاكل من خلال تعديل الدستور والذهاب إلى انتخابات تشريعية مبرزا أن بوادر التغيير بادت تظهر للعيان

ولدى حديثه عن الاحتجاجات التي يقوم بها موظفوا العديد من القطاعات أوضح رئيس الجمهورية أن تسلسل هذه الإضرابات في قطاعات هامة وفي وقت معين ليست ظاهرة سليمة وليست ممارسة نقابية صحية وذهب الرئيس إلى أبعد من ذلك حينما قال أن بعض هذه الإضرابات غير بريئة لأن توقيتها غير سليم وهناك كما قال من يسخن الأجواء ليوم ما وتقوم بها نقابات غير معتمدة قانونا داعيا هؤلاء العمال إلى ضرورة العودة إلى وعيهم وأبرز أن اعلان قطاع التربية على سبيل المثال لإضراب وطني في الوقت الذي لم تكن فيه الحكومة منصبة ولم يعطها البرلمان الموافقة ، أمر لا يحل المشكل الذي يتطلب وقتا وإمكانيات مادية ومالية وتنظيمية متعهدا بأنه سيمنح أولوية في الحلول للمشاكل المطروحة في قطاع التربية الوطنية .

بعض الإضرابات تمس بسمعة البلاد

كما تحدث رئيس الجمهورية عن بعض الإضرابات التي كما قال تمس بسمعة البلاد وتضر بالمواطنين ومصالحهم اليومية في إشارة واضحة إلى إضراب مستخدمي الملاحة في الجوية الجزائرية، منتقدا طريقة شن هذا الاضراب برسالة في ظرف نصف ساعة موضحا ان قوانين الجمهورية تنص على وجوب الإعلان عن الإضراب وذكر أسبابه بما يتيح من مباشرة مفاوضات وإيجاد حلول بين الإدارية الوصية والنقابة ممثلة العمال داعيا في هذا السياق الى ضرورة عدم تمييع الدور النقابي مؤكدا مبرزا أنه من يريد حل المشاكل يبادر لإيجاد الحلول النهائية، أما الإضراب العشوائي فهو ممنوع في بعض المرافق العمومية، مؤكدا على ضرورة الإعلان عن الإضراب قبل شنه بغرض تمكين شركات الطيران أو المطارات من اتخاذ الاحتياطات اللازمة على غرار إعلام المواطنين بالإضراب و انتقد رئيس الجمهورية دفع هذه الوضعية بالمواطنين وخاصة المرضى منهم إلى افتراش أرضيات المطارات بسبب إلغاء رحلاتهم.

الجزائر لديها ثقة كافة الأطراف الليبية

وخص الرئيس لقاءه الثاني بالصحفيين العودة الى الملف الليبي مبديا في هذا السياق تفائله بحل هذه الازمة التي تراوح مكانها في الساحة الدولية مشيدا بالثقة التي منحتها الأطراف الليبية للجزائر خاصة وان التحركات التي قوم بها الجزائر لحل هذه الأزمة نزيهة وليس لها أي نوايا سيئة تتعلق بالمصالح الاقتصادية أو التجارية ، مشيرا الى أن ما يهم الجزائر أيضا هوارجاع الجميل للشعب الليبي الذي ساعد الجزائريين اثناء الثورة التحريرية وحماية حدودنا من انزلاقات خطيرة وبناء المغربي العربي الكبير مبرزا في نفس السياق ان كافة الأطراف الليبية قابلة بدور الجزائر في مسعى حل الازمة في ليبيا، كاشفا بالمناسبة بأن البعض منهم ومن الطرفين، قالوا بأنه من “غير الجزائر لا يثقون في أي طرف أخر ” وبالنسبة لرئيس الجمهورية كما يرجع تفاؤل الجزائر لحل الأزمة كونها حسب الرئيس لديها علاقات طيبة مع مصر والامارات العربية المتحدة وروسيا وتركيا وهي بالتالي قادرة على الجمع ما بين الفرقاء وأن تكون حكما نزيها لفائدة المصالح العليا للشعب الليبي .

كما عبر الرئيس عن رغبته في ان يستفيد الليبيون من تجربة الجزائر في علاج التفرقة والمآسي والدم في فترة التسعينيات مشددا على أنه لا وجود لحل أخر بعيدا عن التحاور والتسامح والوئام ما بين الفرقاء معتبرا ان ليبيا اليوم لديها فرصة ثمينة لحل لحل الأزمة لاسيما بعد أن وافقت كل القبائل القوية في ليبيا للمجيئ الى الجزائر موضحا أن استفادة ليبيثا من تجربة الجزائر يكمن في استحداث مجلس وطني انتقالي في ليبيا ومؤسسات مؤقتة تؤدي الى انتخابات تشريعية حقيقية تنصب من خلالها حكومة يعينها البرلمان .

وخلص الرئيس حديثه عن هذه الأزمة بقوله أن المهم الان هو إيقاف تقتيل الليبيين بأسلحة متطورة تأتي من الخارج وليس تلك التي خلفها النظام السابق والتي تم توزيعها على منطقة الساحل، مذكرا ان هذا البلد يعرف صراعا ايديولوجيا وتوسعيا وللمصالح .

باية ع