نجل ولد عباس : السعيد بوتفليقة كان يعطي أوامر لأبي وهو في حالة سكر

اتهم سكندر ولد عباس نجل الأمين العام الأسبق للأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الثلاثاء امام محكمة سيدي أمحمد كل من الوزير الأول السابق عبد المالك سلال ووزا الداخلية والعدل السابقين الطيب لوح ونور الدين بدوي باعداد قوائم الانتخابات التشريعية لسنة 2017 تحت صفوف الحزب العتيد , مؤكدا ان شقيق الرئيس ومستشاره الخاص السعيد بوتفليقة هو من كان يسير حزب جبهة التحرير الوطني عن طريق أوامر كان يمنحها للأمين العام جمال ولد عباس ليلا وهو في حالة سكر .

وخلال استجواب نجل ولد عباس في قضية فساد نائب ولاية عنابة بهاء الدين طليبة انكر هذا الأخير كافة التهم الموجهة اليه والى أخيه أيضا والمتعلقة بتبييض الاموال كما نفى ان تكون لديه له علاقة بترتيب قوائم حزب جبهة التحرير الوطني تحسبا لتشريعيات ماي 2017 وصرح ان الذي كان يعد القوائم هم سلال لوح ونور الدين بدوي , كما كشف ان شقيق الرئيس ومستشاره الخاص السعيد بوتفليقة كان يمنح أوامر هاتفية لوالده وهو في حالة سكر في ساعات ماتخرة من الليل غير انه اعتراف انه كان يقدم مساعدات للنائب عن ولاية البلدية بهاء الدين طليبة المتهم الرئيسي في هذه القضية من اجل مساعدته على تحقيق مشروع انجاز ميناء جاف بأحد الولايات الداخلية