نجاح مخطط حكومة جراد متوقف على تغيير الذهنيات

دفتر شروط تركيب السيارات لن يجدي نفعا

لابد من التوجه نحو التنمية المحلية

السوق الموازية تهديد حقيقي

إصلاح المنظومة المالية و البنكية حتمية قصوى

هيكلة المؤسسات المفلسة لبعثها من جديد

أعاب الخبير الاقتصادي عبد الرحمان هادف على مخطط الحكومة، معتبرا بأنه مخطط استعجالي وناقص من الجانب العملي خاصة أنه يتطرق إلى الأرقام، مؤكدا بأن الحكومة مطالبة بإرفاقه بمخطط عملي لتدارك النقائص المسجلة فيه .

أكد عبد الرحمان هادف الأمس خلال حلوله ضيفا على فروم جريدة “الوسط” بأن مخطط الحكومة مخطط ناقض من الجانب العملي بشهادة الفاعلين والخبراء، لافتا بأنه حتى من الجانب الزمني لم يشير إلى أنه قصير المدى أو بعيد المدى، في حين شدد على ضرورة أن يرفق بمخطط عملي وقرارات تطبيقيه ومخططات قطاعية تجسد الرؤية الإستراتيجية.

وفي سياق متصل، قال المتحدث:” مخطط الحكومة تحدث عن الأمن الغذائي، التحول الطاقوي، التحويل الرقمي، ولكن يجدر الإشارة بأنه صحيح لا يمكن تحقيق الاكتفاء الذاتي ، لكن يمكن أن نحقق نسبة كافية في تغطية الحاجيات، من جهة أخرى الاستهلاك للطاقة في تزايد و الاستهلاك داخليا أصبح لايكفي ،لذلك لابد من إعادة النظر في قانون المحروقات لتحقيق الانتقال الطاقوي، أما بخصوص التحول الرقمي هو أكبر تحدي و هو من سيمكن الجزائر للمشي إلى مرحلة جديدة “.

الجزائر لا يمكن أن تستمر في تركيب السيارات

وبخصوص مصانع تركيب السيارات، قال عبد الرحمان هادف الجزائر لايمكن أن تستمر في تركيب السيارات وهذا أمر مفصول فيه، مشددا على ضرورة أن تتحول هذه المصانع إلى صناعات أخرى كقطع غيار السيارات و المناولة، في حين رد على تصريحات الأخيرة لوزير الصناعة أيت فرحات ،مؤكدا بأن دفتر الشروط لن يدي نفعا .

لابد من التوجه نحو التنمية المحلية وإعادة الاعتبار إلى المؤسسة المنتجة

وتأسف عبد الرحمان هادف من الوضع الاقتصادي في الجزائر في ظل ضعف الإنتاج المحلي مقابل ارتفاع كبير في الواردات، داعيا إلى ضرورة تبني نموذج اقتصادي مبني على التنمية المحلية وفتح باب الاستثمار من خلال تقديم الدعم والمرافقة، وإعادة الاعتبار للكفاءات المهمشة والمقصية لتحديد معالم الإقلاع الاقتصادي، أين شدد على ضرورة وضعها في صلب الانشغالات

أشار المحلل الاقتصادي هادف بأن الاقتصاد الوطني في وضعية حرجة، متوقعا انخفاضا في قيمة العملة وعجزا في الميزان التجاري مع نهاية السنة ،داعيا إلى ضرورة رد الاعتبار للمؤسسة المنتجة للثروة على حد قوله .

في حين شدد المتحدث، على ضرورة إعادة بعث الاقتصاد الوطني و الاقتصاد المنتج و تبني إصلاحات هيكلية معمقة، والتوجه نحو التنمية المحلية بدلا من المشاريع الكبرى و إعادة الاعتبار إلى المؤسسة المنتجة “. وأعاب المتحدث على قانون الصرف و النقد، معتبرا بان هذا القانون يعتبر عائق خاصة فيما يتعلق بالمؤسسات التي تتعامل مع الأسواق العالمية

إصلاح المنظومة المالية و البنكية أصبح حتمية قصوى



أكد عبد الرحمان هادف على ضرورة مراجعة آليات والقوانين وتحيينها لتشجيع الاستثمار، وذلك من خلال تحيين قانون الاستثمار وتبني نظام بنكي محفز لإعادة بعث الاقتصاد الوطني والنسيج المنتج في الجزائر، داعيا إلى خلق ما يسمى بالمجالس الاقتصادية المختصة في الاستثمار “.

مضيفا في ذات الصدد:” العديد من العراقيل التي لازالت تؤرق المستثمرين وتكبح عاجل التنمية، ولابد من التخلص من معضلة البيروقراطية في تمويل المشاريع البيروقراطية، وإعادة النظر في المنظومة المالية و البنكية لخلق سوق مالية تواكب المستثمرين”.

ألاف المليارات تتداول في السوق الموازية

وشدد عبد الرحمان هادف في المقابل شدد على ضرورة البحث عن ميكانزيمات و أليات الرقابة فعالة من قبل الجهة المسؤولة للقضاء على الأسواق الموازية، مشيرا بأن الجزائر لا تستفيد أي دينار من الأسواق الموازية خاصة تجارة الجملة،لابد من حل هطا الملف، الدولة محتاجة للضرائب و ألاف المليارات تتداول في هذه الأسواق ، لا يمكن أن نستمر في هذا الوضع، لابد من وضع قطيعة مع جميع الممارسات السابقة “.

حان الوقت لإعادة النظر في سياسة الدعم

وأكد عبد الرحمان هادف أنه حان الوقت لإعادة النظر في سياسة الدعم، مشيرا بان سياسة الدعم غير عادلة مبنية على المواد الأولية الأتية من الخارج و التي تتطلب العملة الصعبة

لابد من إعادة هيكلة المؤسسات المفلسة من أجل بعثها من جديد

شدد عبد الرحمان هادف أن حكومة جراد مطالبة بفتح النقاش بخصوص هذه المؤسسات المفلسة، من خلال إعادة هيكلتها من أجل بعثها من جديد، خاصة أنها من بين الشركات التي يمكن أن يعول عليها في إعادة بعث الاقتصاد الوطني

وأكد الخبير الاقتصادي على ضرورة أن يطرح هذا الملف في القريب العاجل على الحكومة، من خلال تبني رؤية جديدة و حلول جذرية لإعادة بعث هذه المؤسسات من جديد ، من خلال توفير الظروف اللازمة لجعلها تشتغل بصفة عادية من خلال إدارة معاصرة لخلف الأرباح التي يمكن أن تشكل إعانة للدولة في ظل الظروف الاقتصادية التي تعيشها البلاد.

إيمان لواس