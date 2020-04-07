نثمن قرارات مواجهة جائحة كورونا

ثمن رئيس اتحاد الكتاب الجزائريين ونائب الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب قرارات أولي الأمر في بلادنا وعلى رأسها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون سليل الشهداء والمجاهدين موجها له التحية والتقدير، لرزانته واتزانه وحسن تدبيره وتسييره، ولكل مساعديه حكومة ومستشارين وإداريين وعمال بسطاء ، وكافة الأسلاك الأمنية المختلفة وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي في مواجهة فيروس كورونا الذي تفشى وتسلل خبيثا غير مرحبا به وصار اليوم جائحة تكتسح العالم برمته، ولهذا الظرف العصيب فلقد أصدرنا بالمناسبة قرارات ملزمة لكل أعضائنا و منتسبينا ، ولأحبابنا والمتعاطفين معنا نصحا لردّ الضرر والحفاظ على الأرواح والأنفس وكيان الدولة، بوصف هذا الاتحاد عضو إيجابي فاعل ومتفاعل مع مصلحة الوطن وازدهاره والشعب وراحته ورقيّه ،لنؤكد بذلك ضعف المتنطّعين ، وندحر أصوات المشكّكين دائما الطاعنين لهذا الوطن وشعبه.

كما أكد رئيس اتحاد الكتاب الجزائريين إنّه من الطبيعي اليوم ووفقا لمنظومتنا الأخلاقية والثقافية، أن نبرهن على مواطنتنا وتكافلنا وعلى الدولة كما تفعل واجب بذل المزيد من الجهد والعطاء صحيّا وتوعويا واجتماعيا.

حكيم مالك