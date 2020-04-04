نتوقع تسجيل نتائج إيجابية قريبا

نتائج الحجر الصحي تظهر بعد 15 يوما

توقع البروفيسور جمال فورار الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا بوزارة الصحة، للتلفزيون العمومي تسجيل نتيجة إيجابية في عدد المصابين بفيروس كورونا خلال الأيام القادمة في حال التزم المواطنون بالحجر الصحي الذي فرضته السلطات العمومية لمحاربة هذا الوباء المستجد العالمي

وأكد البروفيسور جمال فورار أن نتائج الحجر الصحي بالبليدة لن تظهر بعد ثلاثة و أربعة أيام، والنتيجة الأولية ستظهر 15 يوم بعد تاريخ 23 مارس مشيرا في نفس السياق إلى أنه ستكون هناك نتيجة إذا احترم المواطنون كل التوصيات المتعلقة بالحجر الصحي، مشددا وإن لم يحترموا الحجر فلن تكون هناك نتيجة كما قال ودعا الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا بوزارة الصحة المواطنين بالبليدة وباقي الولايات التي شملها الحجر الجزئي إلى الالتزام بالقواعد الوقائية واحترام الحجر الصحي وعدم الخروج من البيت إلا الضرورة وهذا ما سيسمح بالقضاء على انتشار فيروس كورونا والخروج من الوضع الحالي.

وكان البروفيسور جمال فورار قد أعلن أمس أن اللجنة سجلت 185 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في الجزائر خلال ال24 ساعة الأخيرة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1171 حالة مؤكدة، فيما سجلت 22 حالة وفاة جديدة ليصل العدد إلى 105 حالة .

وأضاف البروفيسور جمال فورار أن عدد الإصابات بالفيروس منتشرة عبر 42 ولاية تعد من بينها ولايات البليدة، الجزائر العاصمة، وهران وتيزي وزو الأكثر تضررا وأضاف أن 672 من المصابين ذكور و 499 إناث، فيما تم تسجيل نسبة 38 بالمائة من الوفيات ممن تجاوزا سن ال60 عاما و أشار البروفيسور جمال فورار إلى أن عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء بلغ 62 شخصا، فيما يخضع 419 مصابا للعلاج.

باية ع