“نترقب إجراءات استثنائية بخصوص شعيرة ذبح الأضحية”

أكد رئيس عمادة الأطباء وعضو اللجنة العلمية المكلفة بمتابعة تطورات فيروس كورونا، الدكتور بقاط بركاني، أن الحجر الجديد المفروض على 18 بلدية من بلديات ولاية سطيف، قد تم فرضه للحد من سلسلة الوباء.

كما أورد الدكتور بقاط، في تصريح له عبر أمواج إذاعة سطيف، أنه من المرتقب أن يتم اتخاذ إجراءات استثنائية، بخصوص شعيرة عيد الأضحى المبارك، وفق تدابير الوقاية، وبالتنسيق مع وزارة الشؤون الدينية، مشيرا أن قرار إسقاط شعيرة ذبح الأضحية، يعود لفقهاء الأمة، داعيا الجميع إلى التجند لأجل ربح معركة مواجهة كورونا، والخروج منها منتصرين .

في حين استغرب المتحدث، الرغبة في استئناف منافسة كرة القدمّ، مؤكدا أنه لابد من التأجيل وحتى الإلغاء المنافسة الكروية، خاصة أن كرة القدم ليست مرتبطة بوقت محدد، فهي متاحة على طول السنة، والوضع حالي هو وقت التغلب على المرض.

من جهة أخرى، تمنى بقاط بركاني في الأخير، أن تسترجع ولاية سطيف، وكل ولايات الوطن، عافيتها، مشددا على ضرورة الالتزام بالقناع الواقي “الكمامة، وكل إجراءات الوقاية الأخرى، من تباعد اجتماعي وغسل الأيدي، محذرا في ذات السياق، من خطورة الزيارات والتجمعات العائلية، كونها تسبب العدوى.

مريم خميسة