تعرف على نتائج قرعة كأس السوبر الاسباني

أجريت اليوم عملية قرعة تحديد مواجهتي نصف نهائي كأس السوبر الاسباني، التي ستجرى مبارياتها في الأندلس، بعدما تغير مكان إقامتها الذي كان مقررا في المملكة العربية السعودية بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأسفرت القرعة عن مواجهتين قويتين ستجمع الأولى ريال مدريد بنظيره أتليتيكو بلباو بينما سيلعب برشلونة ضد ريال سوسيداد في المواجهة الثانية. وستقام مباراتي نصف النهائي في قرطبة ومالاغا ، على أن يقام النهائي في إشبيلية أما مواجهة” البلوغلرانا” وسوسيداد ستلعب يوم 13 جانفي 2021 في قرطبة.

وبدوره سيلعب ريال مدريد مع بلباو في مدينة مالاغا بتاريخ 14 جانفي المقبل، أم النهائي فبرمج يوم السابع عشر من الشهر ذاته.