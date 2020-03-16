نتائج سلبية للمشتبه بهم بوهران وبوسعادة من فيروس “كورونا”

كشفت خلية الاتصال لمستشفى وهران الجامعي، خلو نتائج تحاليل الأشخاص المرضى المشتبه في إصابتهم من كورونا، ويتعلق الأمر بمغترب جزائري قدم من فرنسا ويبلغ من العمر 79 سنة، ورعيتين من فرنسا وإسبانيا على التوالي في العقد الثاني من عمرهما.

وكان المعنيين قد استقبلوا من قبل المركز الاستشفائي الجامعي بوهران منذ يومين، ووضعوهم تحت الحجر الصحي، ثم تم إرسال عينات من دمهما إلى معهد باستور بالجزائر العاصمة، أين ظهرت نتائج تحليلهما سلبية.

وفي نفس الوقت صدرت نتائج التحاليل التي أجريت للمشتبه في اصابته بفيروس كورونا ببوسعادة سلبية، و هي مجرد أنفلونزا موسمية حادة، ويتعلق الأمر، بالمغترب صاحب 84 سنة، والذي كان تحت الحجر الصحي منذ يومين، وسيغادر مستشفى رزيق البشير ببوسعادة.