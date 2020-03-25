نتائج الكورونا للأمير تشارلز إيجابية لكنه “مازال في صحة جيدة”

وقال متحدث باسم الأمير تشارلز (71 عاما) إنه يعاني من أعراض خفيفة “لكنه ما زال في صحة جيدة” ، مضيفا أن دوقة كورنوال البالغة من العمر 72 عاما تم اختبارها ولكن ليس لديها الفيروس.

وقال قصر باكنغهام إن الملكة رأت ابنها ، وريث العرش ، آخر مرة في 12 مارس / ، لكنها كانت “بصحة جيدة”.

وأضاف القصر أن دوق إدنبره لم تكن حاضرة في ذلك الاجتماع ، وأن الملكة الآن “تتبع جميع النصائح المناسبة فيما يتعلق برفاهها”.

وجاء في بيان كلارنس هاوس: “وفقًا للمشورة الحكومية والطبية ، أصبح الأمير والدوقة الآن يعزلان أنفسهما في المنزل في اسكتلندا.

و انه تم إجراء الاختبارات من قبل NHS في أبردينشاير ، حيث استوفوا المعايير المطلوبة للاختبار.

وانه لا يمكن التأكد كيف أصيب الأمير بالفيروس بسبب العدد الكبير من المشاركات التي قام بها في دوره العام خلال الأسابيع الأخيرة.