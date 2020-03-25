نتائج الكورونا للأمير تشارلز إيجابية لكنه “مازال في صحة جيدة”
تشارلز وكاميلا يعزلان الآن في بالمورال.
وقال متحدث باسم الأمير تشارلز (71 عاما) إنه يعاني من أعراض خفيفة “لكنه ما زال في صحة جيدة” ، مضيفا أن دوقة كورنوال البالغة من العمر 72 عاما تم اختبارها ولكن ليس لديها الفيروس.
وقال قصر باكنغهام إن الملكة رأت ابنها ، وريث العرش ، آخر مرة في 12 مارس / ، لكنها كانت “بصحة جيدة”.
وأضاف القصر أن دوق إدنبره لم تكن حاضرة في ذلك الاجتماع ، وأن الملكة الآن “تتبع جميع النصائح المناسبة فيما يتعلق برفاهها”.
وجاء في بيان كلارنس هاوس: “وفقًا للمشورة الحكومية والطبية ، أصبح الأمير والدوقة الآن يعزلان أنفسهما في المنزل في اسكتلندا.
و انه تم إجراء الاختبارات من قبل NHS في أبردينشاير ، حيث استوفوا المعايير المطلوبة للاختبار.
وانه لا يمكن التأكد كيف أصيب الأمير بالفيروس بسبب العدد الكبير من المشاركات التي قام بها في دوره العام خلال الأسابيع الأخيرة.