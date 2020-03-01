نبارك مبادرة وزارة الداخلية مع وزارة التجارة لتموين الأسواق خلال شهر رمضان

استحسن الخبير الاقتصادي عبد الرحمان هادف، اليوم الاحد، مبادرة وزارة الداخلية مع وزارة التجارة بشأن إتخاذ التدابير اللازمة لضمان تموين الأسواق بمختلف المنتجات خلال شهر رمضان الكريم.

وصرح هادف في اتصال هاتفي مع جريدة الوسط ” غياب العمل الجمعاوي في الجزائر جعل الوزارتين تتخد التدابير اللازمة لتوفير كل احتياجات المواطنين وخاصة المواطن البسيط من المنتجات الفلاحية وبأسعار معقولة خلال الشهر المبارك.