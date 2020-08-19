نايمار ينتهك البروتوكول الصحي الخاص بدوري أبطال أوروبا!

يواجه النجم البرزيلي نيمار دا سيلفا، خطر الحرمان من المشاركة في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا على الرغم من تأهل فريقه باريس سان جيرمان.

وذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية، أن نيمار لم يلتزم بالقواعد الصارمة التي وضعها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا” للتصدي لانتشار فيروس كورونا بين اللاعبين، بعد نهاية مباراة سان جيرمان ولايبزييغ التي أقيمت أمس الثلاثاء في الدور نصف النهائي، وانتهت بفوز “البي إس جي” بثلاثية نظيفة.

وأشارت الصحيفة إلى أن نيمار ظهر وهو يتبادل قميصه مع لاعب لايبزيغ، مارسيل هالستنبرغ.

وأوضحت “ذا صن” وفقا لتقارير، أنه في حال تبادل لاعبين لقميصيهما في ظل تفشي كورونا، سيتوجب عليهما الخضوع لفترة عزل تمتد لـ12 يوما، وهو ما يعني عمليا أنه في حال فرض هذه العقوبة على نيمار، فسيغيب عن المباراة النهائية لدوري الأبطال المقررة يوم الأحد المقبل.

وينص “البروتوكول” الذي وضعه “اليويفا” لاستكمال مسابقة دوري الأبطال، والمكون من 31 صفحة، على ما يلي: “ينصح اللاعبون بالامتناع عن تبديل قمصانهم”.

ويضيف أن عدم الامتثال للالتزامات “قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات تأديبية وفقا للوائح الانضباط في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم”.