نادي “بافلاس ” البيني يحل غدا بالجزائر

من المنتظر أن يحل غدا الجمعة فريق نادي ” بافلاس” البيني بمطار هواري بومدين الدولي تحسبا لمواجهة فريق مولودية الجزائر يوم السبت لحساب الدور التمهيدي الأولي من دوري رابطة أبطال إفريقيا.

ونشر ممثل البينين عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك مخطط رحلته إلى الجزائر والذي سينطلق اليوم عبر رحلة خاصة من العاصمة ” بورتو نوفو ” إلى المغرب، على أن يكون الوصول غدا إلى الجزائر.

وكان من المفروض أن تجرى المواجهة بين الطرفين بتاريخ 4 ديسمبر الجاري لكن المنافس تحجج بعدم وجود رحلات مباشرة إلى الجزائر بسبب جائحة كوفيد 19.

أبدى رئيس مجلس إدارة المولودية غضبه من قرار “الكاف”، القاضي بإعادة المباراة أمام نادي بافلاس البنيني، مؤكدا أن حسابات النادي العاصمي قد اختلطت ولم يفهم إصرار الهيئة القارية على إعادة المواجهة بالرغم من أن القوانين المعمول بها واضحة والتقصير في القضية لم يكن من جانب المولودية، حيث أوضح ذلك في تصريحات صحفية، قائلا “صراحة لم نفهم لحد الآن سبب إصرار الاتحاد الإفريقي على إعادة المباراة، رغم أن بعض الفرق حدث معها نفس الأمر، وتأهلت على البساط”، وأضاف “رغم حرصنا على احترام جميع الشروط المفروضة من قبل الاتحاد الإفريقي، إلا أنه رجح كفة الفريق البنيني وقرر إعادة المباراة، متحججا بمخطط الرحلة الشاق الذي كان عبر باريس”، وأردف “بعد صدور قرار الإعادة، باشرنا تحركاتنا لإيجاد مخطط جديد للرحلة ونجحنا في ذلك في ظرف وجيز، وقمنا بمراسلة النادي البنيني، لكننا لم نتلق حتى الآن ردا بشأن موعد قدومه“.