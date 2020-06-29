نادي بارادو يقاطع إجتماع مدوار

غاب رئيس نادي أتلتيك بارادو حسان زطشي عن إجتماع رؤساء أندية الوسط مع رئيس الرابطة المحترفة عبد الكريم مدوار صباح اليوم بفندق ” الأولمبيك” بالعاصمة.

ولم يتواجد أي ممثل عن نادي ” الباك” وهو ما أثار حفيظة رئيس الرابطة الذي أكد في كلمته أن كل الإجتماعات السابقة عرفت حضور كل مسيري النوادي المحترفة غربا، وشرقا، قبل أن يتفاجئ بغياب زطشي ومسيريه عن إجتماع أندية الوسط.

ولم توضح إدارة النادي أسباب غياب ممثليها عن هذا الإجتماع، المخصص لمناقشة إمكانية إستئناف الدوري والفصل في “البروتوكول” الصحي المقترح من قبل الفاف.

للإشارة فإن حسان زطشي هو شقيق رئيس الإتحاد الجزائري للعبة خير الدين.