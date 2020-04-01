نائب يطالب بإعفاء المواطنين من تسديد فواتير الكهرباء والماء في هذا الثلاثي

طالب النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي، مصطفى ناصي، رئيس الجمهورية، بإعفاء الأسر الجزائرية من تسديد فواتير الكهرباء والغاز والماء لهذا الثلاثي.

وقال النائب مصطفى ناصي، في مراسلة إلى الرئيس تبون، اليوم الأربعاء 1 أفريل، إن الأسر ذات الدخل الضعيف، تتخوف من عدم قدرتها على تسديد فواتير الكهرباء والغاز والماء لهذا الثلاثي، جراء ثقل مصاريف متطلبات الحياة اليومية في ظل الظرف الاستثنائي الذي أفقد العديد من أرباب الأسر دخلهم اليومي، على غرار الحرفيين والنشطين في القطاع الخاص أو لحسابهم الشخصي.

واقترح النائب عن ولاية عين الدفلى، على رئيس الجمهورية، إصدار مرسوم يعفي الأسر الجزائرية من تسديد فواتير الكهرباء والغاز والماء للثلاثي الأول من هذه السنة، في إطار التدابير التي تم اتخاذها للتكفل بمخلفات هذا الوضع على الحياة اليومية للمواطن، وذلك كإجراء يخفف من حدة الصعوبات المنجرّة عن هذه الأزمة الصحية على المواطنين محدودي الدخل، خاصة وأننا مقبلون على شهر رمضان.