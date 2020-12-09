نائب مدير مسابقات الاتحاد الاسيوي: التنظيم القطري مشهود له بالنجاح

أشاد أفازبيك بيرديكولوف نائب مدير لجنة المسابقات في الاتحاد الاسيوي لكرة القدم بالتنظيم الذي شهدته منافسات دوري ابطال اسيا من قبل قطر وما قدمته من بروتوكول طبي من اجل حماية جميع المشاركين وقال عقب اجراء قرعة ربع نهائي دوري ابطال اسيا لشرق القارة التي جرت اليوم في قاعة مؤتمرات استاد المدينة التعليمية ان موضوع التنظيم القطري مشهود له ولا يحتاج الى تذكير من خلال النجاحات التي تحققت في كل البطولة التي أقيمت هنا ، فضلا عن روعة الملاعب المونديالية والخدمات التي قدمت لكل الفرق وتوفير كل ما يسهم في تعزيز المنافسات ونجاحها في مرحلة صعبة جراء كوفيد 19 ، وطالب ان تستفيد الدول من التجربة القطرية وما وصلت اليه في الجانب التنظيمي الرائع والإجراءات الاحترازية .

وحول منافسات ربع النهائي قال كنا نتوقع ان يلتقي الفريقان الكوريان اولسان هيونداي وسمامسونغ لكان التنافس كبيرا بينهما الا ان القرعة لم تجمعهما مع بعض ومع ذلك ان ربع النهائي سيكون قمة بالاثارة والندية كونه يفصل الأطراف خطوة عن نصف النهائي ومن ثم مواصلة المشوار للنهائي القاري الكبير .