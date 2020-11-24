نائب رئيس الاتحاد العربي يزور “اتحاد الإمارات”

زار النائب الأول لرئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، الأستاذ محمد روراوة اليوم مقر اتحاد الإمارات لكرة القدم في إمارة دبي، ضمن برنامج تواصل الاتحاد العربي مع الاتحادات الأعضاء.

وألتقى نائب رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم بسعادة الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات في حضور عضو مجلس الاتحاد العربي الأستاذ أحمد غانم.

وناقش الطرفان العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك التي تخص رياضة كرة القدم العربية والإجراءات المتبعة لتجاوز مرحلة جائحة “كوفيد 19” والخطط التطويرية المستقبلية.