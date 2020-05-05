نأمل في قرارات مصيرية الأحد القادم

طالب المٌتابع للشأن التّربوي خيرجه عبد الفتاح وزير التربية بالتدخل لطمأنة التلاميذ بخصوص مصيرهم الدّراسي في هذا الظرف الإستثنائي، في حين علق بخصوص قرار تشكيل اللّجنة الثلاثيّة للبت النهائي في مقترحات إنهاء السّنة الدّراسية، كما عبر عن أمله في أن ينتهي لقاء الأحد القادم العاشر من الشهر الجاري للخروج بقرار حاسم ونهائي يضع خارطة طريق واضحة المعالم وبرزنامة دقيقة تضع حدّا للتجاذبات المعلنة والغير معلنة بخصوص الامتحانات المدرسية لا سيما منها الرّسمية وكذا أعمال نهاية السّنة الدراسية والتي قد تؤدى وتٌنجز في إطار التدابير الوقائية الواردة في المرسوم التنفيذي رقم 20-69 المؤرخ في 21 مارس 2020.

إعتبر خيرجه عبد الفتاح قرار تأجيل مصير تأجيل السنة الدراسية اجتماعيا ونفسيا كان مٌحبطَا وصادما للعديد من الأسرة الجزائرية خاصة من لها أبناء مٌقبلين على الامتحانات الرّسمية شهادة نهاية مرحلة التعليم الابتدائي (السانكيام ) شهادة التعليم المتوسط (البيام) وشهادة البكالوريا والتي كانت تتوقع الخروج بقرار حاسم (لإنهاء السوسبانس) خاصّة ما تعلّق بالامتحانات الرسمية.

إيمان لواس