ميهوبي يندد بمحاولة قنوات فرنسية تشويه الحراك ويؤكد أنه سيبقى درس للعالم

أكد عز الدين مميهوبي، أن الحراك يبقى لحظة فارقة ودرس للعالم في سلميته.

وأورد ميهوبي الطريق في وجه دعاة الفتنة، خلال المؤتمر الاستثنائي للأرندي: “نحن ننتصر لاجندة المواطن”.

وقطع ميهوبي الطريق في وجه دعاة الفتنة قائلا أن ما أنجز في سنة واحدة بمرافقة هادئة للمؤسسة العسكرية، يشكل طفرة تضاف لانجازات الشعب.

وأكد ذات المتحدث، ايمانه الراسخ، بأن الحوار هو أساس العمل الديمقراطي، ويجب وضع مساحة مشتركة نقدم فيها تنازلات من الجميع.

وحول وثيقة تعديل الدستور، قال ميهوبي أن الأرندي سيقدم وجهة نظره في الوثيقة بكل مسؤولية، وهي مناسبة يعد لتجديد مطلب الحزب، بوضع دستور دولة وأمة، يدوم لعقود ويحقق الاستقرار.